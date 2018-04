ROBERTO ARIAS | LEÓN

Rubén de la Barrera compareció en rueda de prensa muy pensativo, «tenemos que empezar a pensar ya en el partido frente al Barcelona B, un rival que está clasificatoriamente hablando próximo a nosotros y al que tenemos que ganar allí. Aunque son muchos partidos sin hacer gol deportivamente no es, ni de lejos, el peor momento de la temporada, aunque es cierto que hay una urgencia, que se llama clasificación, y eso se ve agrandado por la derrota sufrida ante el Real Zaragoza y el anterior en casa ante el Cádiz».

Sobre la entrada de Antonio Martínez en el once titular dijo: «Puse a Antonio para que no explotaran superioridad numérica por dentro, que no fuésemos capaces de ajustarnos en este caso a ese rombo y sobre todo ajustar y definir quién, cómo y de que manera apretar las recepciones de sus laterales, aislar en este caso a sus dos delanteros de la jugada y en la única ocasión que no fuimos capaces de hacer eso llegó el gol».

El técnico culturalista valoró así el partido: «Creo que la derrota no debía haberse producido. Antes del gol de ellos tuvimos la nuestra también. El inicio de la segunda parte fue francamente bueno, con aproximaciones y jugándose donde pretendíamos que era explotar ventajas por fuera porque ellos acumulan mucha gente y defienden esos pasillos interiores y tras la expulsión de Zuiverloon tocó reajustarse y después llegó la expulsión de Grippo y a partir de ahí poco más se ha jugado».