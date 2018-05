«No me imagino combinaciones, hay que ganar sí o sí»

ROBERTO ARIAS | LEÓN

Rubén de la Barrera, entrenador de la Cultural, sabe que esta tarde su equipo afronta ante el real Oviedo el partido de la temporada y no contempla otro escenario que no sea el de la victoria de su equipo, y la consecución de los tres puntos.

—¿Cómo se presenta el partido ante el Real Oviedo?

—Estamos ante una gran oportunidad, nuestro objetivo es el más importante. Nos jugamos la vida, seguir disfrutando del fútbol profesional. Nuestro objetivo era orientar todo hacia lo más importante en nuestro control para vencer al Real Oviedo.

—¿Cómo ve a su equipo?

—No se duda de nadie, el equipo está preparado. Se van a jugar dos partidos, en la cabeza de cada uno, y en la grada. Vamos a ganar los dos, estoy convencido. Estamos obligados para depender de nosotros mismos.

—¿Cómo están sus jugadores?

—La gente es consciente de todo. Hay muchas emociones en juego, pero hay que permanecer muy estables. La situación del otro día no se volverá a dar, estamos seguros. No vale de nada mirar atrás, sólo nos queda aunar fuerzas de cara al partido.

—¿Teme que los errores defensivos se repitan?

—Influyen muchos factores, tratamos de darle mucha certidumbre al jugador, hacer el partido controlable... Estabilidad y seguridad son imprescindibles. Quiero gente que no tenga miedo al error, y a partir de ahí, competir.

—¿Variará el sistema defensivo?

—El otro día pasó por mi cabeza introducir otro central, pero si no se logra la victoria, el equipo cae echándose atrás, y el mensaje transmitido es el opuesto. La teoría está clara, la ventaja hay que trasladarla hasta el final. Hay que mantener juego y nivel competitivo, necesitamos de los dos ingredientes en un partido de necesidad. La mejor manera de cerrar un partido es querer ganarlo, la experiencia acumulada nos tiene que servir para esto.

—¿cómo espera al Real Oviedo?

—El Real Oviedo va a plantear un partido muy presionante, necesitamos trasladarles la obligación, que se vean amenazados. La clave es hacerles daño, ellos te aprietan con todo, se sienten ganadores en los duelos defensivos. Tenemos que ganar ahí.

—¿Partido especial por ser el último en León?

—El partido puede ser especial por ser el último de la temporada. Pero es uno más, no le veo diferencias con otro en lo sustancial. Tenemos que ser inteligentes, no caer en la inestabilidad, eso no es bueno. La ciudad quiere seguir aquí. No me imagino combinaciones, tenemos que ganar sí o sí. Los equipos y los jugadores van a por el máximo, partimos de esa base.