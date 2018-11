«No perdemos la esperanza en Europa, se puede dar la carambola»

PABLO RIOJA | LEÓN

Su enésima lesión suena ya a pesadilla superada, a herida de guerra imposible de evitar. Un nuevo bache en el camino que lejos de frenarle, vuelve a confirmar que Juanjo Fernández ni sabe, ni quiere jugar a otra cosa. «No cambiaré mi modo de afrontar los partidos», ha advertido el manchego en más de una ocasión. Ahora, metido ya en la vorágine competitiva del Abanca Ademar, no pierde la esperanza de verse en la siguiente ronda de la máxima competición europea. Los leoneses necesitan que el Thun —colista del grupo— se deshaga del Dinamo este jueves y derrotar al Elverum el sábado en el Palacio.

—El equipo presenta mejores números que la pasada campaña y sin embargo tiene muy difícil el clasificarse. ¿Alberga alguna esperanza?

—Desde luego. Es cierto que la temporada en Champions está siendo muy buena dentro de un grupo muy competitivo y aún así no dependemos de nosotros para ser segundos sino de lo que ocurra en el Dinamo-Thun. Siempre se puede dar la carambola, no vamos a perder la esperanza antes de tiempo. Quizá los rumanos se relajen al pensar que juegan contra el colista de grupo. Además ellos no han ganado ningún partido en la fase de grupos y querrán despedirse con una victoria.

—Pase lo que pase en ese duelo, el Ademar ya conocerá si tiene opciones o está eliminado cuando salte el sábado a la cancha del Palacio para medirse al Elverum.

—Es la pena, lo bueno sería que en esta última jornada se jugasen todos los partidos al mismo tiempo. Pero aún así, nosotros saldremos a por el triunfo tengamos o no opciones de clasificarnos. Nuestra afición se lo merece. Daremos el máximo por este club.

—Al margen de lo que ocurra en la Liga de Campeones, ¿cómo ve al equipo en esta primera parte de la temporada?

—Lo veo bien. Ahora mismo estamos cumpliendo los objetivos. En la Liga tenemos que cerrar nuestra clasificación para la Copa Asobal, en Champions ojalá pasemos de ronda y de cara a lo que resta de temporada volver a pelear por la segunda plaza liguera.

—¿No están siendo demasiado irregulares en el campeonato doméstico?

—Ten en cuenta que es una de las ligas más igualadas de los últimos años, quitando al Barcelona, claro. La Champions supone un desgaste añadido —son diez partidos más— y eso a nivel físico se va notando. Pero salvo algún tropiezo inesperado creo que estamos cumpliendo con creces.

—La derrota frente al Barcelona se asume como algo normal, pero Guijosa se mostró especialmente disgustado con el equipo tras caer en Cuenca. ¿Hubo falta de actitud?

—Fue un encuentro que en la primera mitad se nos dio bien pero que se escapó en el segundo tiempo. Había cansancio porque además veníamos de jugar fuera contra el Dinamo en Liga de Campeones. Yo no hablaría de falta de actitud pero es cierto que no supimos controlar al Cuenca.

—Después de dos derrotas consecutivas en Liga se enfrentan al colista este miércoles. ¿Va a pagar los platos rotos el Frigoríficos Morrazo?

—Es un partido trampa. Podemos caer en el error de pensar solo en el encuentro ante el Elverum y dar por hecho que este choque de Liga no tiene importancia. Hay que tener las cosas claras y la mente puesta únicamente en regresar a la senda de la victoria en Liga ante un Cangas necesitado que vendrá a León sin nada que perder y mucho que ganar. No podemos tontear ni estar a otras cosas. Si es posible debemos romper el partido cuanto antes para jugar mucho más tranquilos.