«No podemos tropezar en casa»

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

José Luis García ‘Zelu’ se está ganando con sus actuaciones un sitio en el engranaje de Víctor Cea en la Cultural. El extremo andaluz, que suma cinco partidos con tres de ellos como titular, está convencido de que puede aportar mucho al equipo. «Lo único que busco es dar lo mejor de mí en cuanto el entrenador lo solicita. Estoy más adaptado, tengo confianza, conozco más a la gente... Eso también es importante para el rendimiento».

Después de que la Cultural cosechara dos triunfos en sus dos últimos compromisos ligueros, ambos lejos del Reino de León, Zelu lo tiene claro. «Tenemos que seguir la dinámica presente. Buscamos dar una alegría a la afición en casa, por su apoyo incondicional. Por eso trataremos de mostrar nuestra mejor versión para que disfruten y de paso hacerlo con el triunfo».

Sobre la mejoría en el juego plasmada en resultados el extremo andaluz precisa que «hemos concretado matices, corregido errores... Sólo queremos que el partido llegue cuanto antes para demostrar que en el Reino también somos fuertes. Lo hemos hecho como visitantes y ahora toca refrendarlo en casa, en el primer caso frente al Navalcarnero» a la vez que precisa que hasta ahora «nos ha faltado intensidad en algunos momentos, en segundas partes que nos hemos venido abajo... Lo hemos corregido con creces y en los últimos compromisos hemos demostrado nuestra fortaleza y capacidad».

Ahora toca, el domingo, el Navalcarnero, un rival al que los leoneses ya se enfrentaron en Copa y al que lograron superar a domicilio. «Tenemos que adaptarnos a todos los rivales y superficies. Estamos encantados de volver a nuestro estadio y queremos que se vea la capacidad de este equipo en casa. También de disfrutar con nuestra gente», apunta Zelu para el que lo esencial es el partido más cercano y no empezar a mirar más allá. «Lo más importante es el Navalcarnero, no pensamos en más. ». A la vez considera que en esa línea de mejora tanto los jugadores como el entrenador tienen mucho que ver. Eso sí, siempre con la batuta del técnico. «El míster es el que marca la línea y el que decide, estamos todos en esa idea. Por eso y a pesar de algunos resultados que no han sido los esperados el míster ha seguido con su método, dando herramientas para los partidos. Como siempre, no hay cambio. No nos podemos centrar en lo de fuera, nos centramos en el juego, en dar lo mejor de nosotros mismos. Eso es lo importante».

Zelu volvía a incidir sobre el rival del sábado en el Reino de León. «El Navalcarnero es un buen equipo, el partido será diferente al de Copa, eso seguro. Volver a nuestra superficie nos va a ayudar aunque ellos intentarán impedirlo. Por eso debemos estar atentos y hacer nuestro juego. Queremos aprovechar la dinámica y trasladarla a nuestro estadio. El partido será diferente al que jugamos allí»