«No podía estrenarme mejor en esta carrera»

M. ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Llegó, corrió y ganó. Así puede resumirse el debut en la San Silvestre de León de la zamorana afincada en Benavente, Elena Calvete. Con apenas tres años compitiendo ya sabe lo que es brillar en un escenario exigente. Nada mejor para poner la guinda a un gran año para ella.

—Un triunfo en el debut en la San Silvestre de León. Se puede decir que es el estreno que todos esperan.

—Para mí es una alegría enorme. No me lo esperaba. Sabía que podía hacerlo bien porque me encuentro en un gran momento de forma pero no para acabar en el primer puesto. No conocía el escenario pero desde la salida me he encontrado perfectamente hasta ponerme primera. Me he dado cuenta por los ánimos de la gente que me decían que iba primera y campeona. En ese momento no pensé otra cosa que darlo todo para no bajarme de esa posición. Y la cosa ha salido perfectamente.

—Para despedir el año no está mal.

—Llevo apenas tres años compitiendo. Soy una corredora amateur que entrena y corre cuando puede y estos resultados sirven para darme ánimos. Decidí correr León porque me gustaba la idea de hacerlo en una San Silvestre de la que he oído hablar muy bien. Y con este triunfo la decisión no ha podido ser mejor. Incluso dejando de lado el cansancio porque he venido a la carrera apenas unas horas después de salir del trabajo.

—¿Te esperabas ir tan deprisa?

—No conocía el trazado. Así que me dije, sal a por todas pero ten cuidado de no gastar pronto las fuerzas. A medida que iba corriendo y completando los kilómetros me he encontrado mejor y eso ha sido determinante para que apostara por lo máximo.

—El triunfo supone además un refuerzo moral para el año que viene.

—Sin duda. Corro y compito cuando me dejan otras obligaciones como es el trabajo. Y si cuando lo hago consigo encontrarme bien y además logro la victoria el ánimo crece para seguir adelante en intentar superarme día a día.