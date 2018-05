«No soy feliz de director deportivo»

otero conde | ponferrada

Tomás Nistal fue el protagonista de Las Tertulias de El Leñador de EsRadio Bierzo. Tras salvar a la Deportiva juvenil del descenso, los focos vuelven a dirigirse a él cuando llega el momento de los fichajes. Nistal nunca ha dejado la secretaría técnica y posiblemente conoce como nadie en el club el mercado. Eso sí, recela del puesto de director deportivo en el sentido de que no se siente cómodo en él: «Yo prefiero trabajar en la secretaría técnica». Reconoce que ha habido muchos ofrecimientos de entrenadores, técnicos e incluso directores deportivos y que posiblemente antes de final de mes ya haya caras nuevas. Por cierto, el club ha recibido ofrecimientos de entrenadores que no esperaba por cuanto siempre parecieron inalcanzables para la entidad o que no querían dirigir a un equipo como la Deportiva.

Nistal ha sido el saco de los golpes en los últimos años, aunque lo considera en cierto modo normal: «Cuando las cosas no salen, pasa esto, pero no sólo aquí. Se van más los errores que los aciertos en las contrataciones. Las dos temporadas anteriores fueron muy duras».

Como afirmó ayer el presidente en estas páginas, no descarta Nistal que entrenador y director deportivo vuelvan a ser una misma persona: «Ser entrenador es muy difícil. Encontrar un técnico que tenga todas las cualidades es complicado. Hay muchos factores».

El que fuera jugador deportivista en el pasado siglo no polemizó sobre las palabras de Terrazas en su despedida, aunque sí reconoció que no había una relación directa con éste en lo referente a asuntos técnicos, aunque se viesen y pasasen mucho tiempo juntos a diario.

Sin profundizar mucho en el asunto, Tomás Nistal también se refirió a los grupos de representación de jugadores que colocan a sus equipos y que controlan ciertos clubes, lo que hace que éstos puedan llegar a contratar futbolistas que no están al alcance de la SD Ponferradina. El de Cubillos del Sil puso como ejemplo a la SD Huesca y el Grupo Bahía.