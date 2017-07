"No tuve opción de decirle que no al Madrid". Así de contundente se ha mostrado Dani Ceballos, el nuevo jugador blanco, después de firmar hasta el 2023. Lo quiso el Barça a última hora después de su excelente Eurocopa sub-21 en la que fue elegido mejor jugador. Emocionado, y arropado por su familia en su estreno en el Bernabéu, el exfutbolista del Betis no tuvo dudas. "Mi sueño de pequeño era estar aquí. Vengo a sudar esta camiseta hasta el último segundo y a hacer más grande la historia de este club".

Mientras sus padres derramaban lágrimas sobre el césped madridista, Florentino Pérez presumía de otro fichaje joven, prometedor, con talento y español, donde le ha conquistado el mercado al Barcelona. "Querido Dani, tu firme convicción por vestir la camiseta del Madrid ha sido clave. Tu empeño por defender este escudo cuando muchos clubes estaban interesados en ti nos enorgullece. Y esta afición no lo olvidará", ha recordado el presidente blanco.

Ceballos, en el Bernabéu. / Juan Manuel Prats

"No se viste uno con la camiseta del Madrid todos los días", ha proclamado un emocionado Ceballos. "Estoy donde he querido estar. El presidente se puso en contacto conmigo y a partir de ahí no escuché más ofertas", ha recalcado el exjugador del Betis.