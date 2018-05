«No me vale con ganar un partido al Barça, quiero disputarle los títulos»

Inconformista, sufridor, obsesionado con mejorar cada día, soñador pero de esos con los pies bien enraizados en la cruda realidad, ‘poseso’ del balonmano, ganador... Así venía Rafa Guijosa ‘de fábrica’ cuando fichó por el Abanca Ademar en 2015 y ahora, cuando acaba de aupar a su equipo a la primera posición del resto de los mortales —billete a la Liga de Campeones incluido— insiste en que aún no ha tocado techo en León. «No me vale con ganarle un partido al Barcelona, quiero poder disputarles los títulos», advierte sin ningún titubeo el técnico de Alcalá de Henares.

—Desde su llegada al banquillo el club no ha dejado crecer cada temporada. ¿El siguiente paso es ganar algún título?

—Ante todo, falta un poco más de calma. Un título es la consecuencia de algo que se busca como premio, no como una obsesión. Ahora mismo la realidad es que estamos muy lejos del Barcelona. Pero está claro que yo quiero disputárselos. Acabar la Liga Asobal segundos ha sido un sueño, pero de no haberlo logrado no habría sido un fracaso.

—¿Meterse de nuevo en la Liga de Campeones es un premio o un lastre para un club modesto como es el Abanca Ademar?

—Para mí la exigencia es estar donde juegan los grandes, pero la gente debe saber que eso tiene un precio, sobre todo por el desgaste físico y mental que sufre el equipo. Esta temporada quizá pagamos la falta de experiencia en la máxima competición continental pero al final miras la clasificación y te das cuenta de que formamos parte de los 16 mejores conjuntos de Europa y eso, sin duda, es una hazaña.

—Pese a las dificultades que se han presentado todo el año, las lesiones y la presión de las últimas jornadas, donde el objetivo del subcampeonato se vio comprometido por momentos, el equipo supo dar el máximo cuando más lo necesitaba. ¿Cómo lo vive usted desde dentro?

—Este equipo no se viene abajo nunca, tiene casta de campeón y hambre. Cuanta más presión siente más compite. Pero también hemos pasado por momentos de ansiedad a lo largo de la Liga, sobre todo en el Palacio, aunque supimos reponernos.

—Cayetano Franco declaró hace pocos días que lo normal es que Rafa Guijosa no siga en el Abanca Ademar más allá de 2019 —acaba contrato— porque es más que problable que venga un gran club a ficharle con el que no puedan competir económicamente. ¿Dónde se ve usted?

—Si te soy sincero ahora mismo no pienso en eso. Estoy muy a gusto aquí. Mi mente está centrada únicamente en la próxima temporada y no sé qué pasará más allá. Repito que me gustaría hacer algo grande ganando algún título y pasar a formar parte de la historia del Ademar.

—¿Cómo le va a afectar la marcha de Costoya, Piñeiro y Cupara?

Está claro que les echaré mucho de menos. En ataque dependemos mucho de Álex (Costoya) que se ha echado el equipo a la espalda en numerosas ocasiones sacando lo mejor de sí mismo para ayudar a los compañeros. Sin él en la plantilla todo será una incertidumbre pero buscaremos soluciones y seremos igual de competitivos. Y lo mismo en cuanto a Piñeiro y Cupara. Vendrán otros jugadores, no tenemos presupuesto para crear otro Costoya u otro Cupara, a los que hemos formado y a quienes no será sencillo sustituir. De cara al futuro tocará vivir un poco de riesgo.

—¿A quién ve asumiendo ese papel goleador que deja huérfano Costoya?

—Todo el equipo como tal tiene que dar ese paso adelante en ataque.

—¿Y qué fue lo que le convenció para fichar a Mosic y Slavic?

—Ivan Mosic es el más desconocido. Tiene un potente lanzamiento exterior y es buen defensor. Cuenta con un gen ganador importante pero viene de Dubai y no sabemos cómo se va a adaptar a la Liga. Sí te digo que es lo mejor que vamos a traer. En cuanto a Dino Slavic no tiene nada que ver con Cupara. Es bajo, rápido, tiene carácter y va muy bien desde atrás. Debe mejorar el aspecto competitivo.

—Visto el crecimiento de Nacho Biosca parece difícil que alguien le dispute la portería el próximo año.

—Mi apuesta personal es él. Ahora mismo Biosca es un valor seguro.

—¿Habrá más fichajes?

—Estamos trabajando en ello. Quiero más pólvora a nivel ofensivo y sobre todo en la posición de pivote porque se va Piñeiro. Quizá también venga otro atacante más, pero dependemos siempre del presupuesto.

—¿Y contempla nuevas salidas?

—Vejin va a salir seguro. No ha rendido ni está sumando al equipo. Al final es un problema de confianza mutua por mi parte y por la suya y creo que lo mejor es que cambie de aires.

—¿Ve importante que el Abanca Ademar cuente con un nuevo pabellón pronto?

—Ojalá ya estuviera hecho. Si queremos crecer necesitamos unas instalaciones buenas, modernas. Creo en la mejora constante de todos los estamentos del club. El Ademar ha de estar a la vanguardia como los grandes clubes europeos.

—¿Echa en falta un mayor apoyo al balonmano español por parte de los grandes grupos de comunicación?

—Me gustaría que se vendiera un poco más. En los países ricos de Europa es el deporte que más se practica, mucho más que el baloncesto. La gente tiene interés y ahí está como ejemplo la fase final de la Copa del Rey. Pero no es fácil que Teledeporte siga la Liga Asobal, eso sería lo ideal, pero no quieren. Ellos se lo pierden. Yo seguiré defendiendo mi pasión siempre. Y mi pasión es el balonmano.