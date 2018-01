«No vamos a excluir a nadie; hay que contar con los que aporten»

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

El candidato a presidir la Federación Territorial de Lucha, Vicente Martín, lo hace «por ser una alternativa» a la de Ángel Rivero, que encabeza la otra candidatura.

—¿Qué propone?

—En primer lugar quiero aclarar que es la Federación Territorial de Castilla y León de Lucha, que incluye a las luchas olímpicas. Es algo que nos diferencia de la otra candidatura. Esta candidatura defiende todas las luchas. Es algo que beneficia a la lucha leonesa. Nuestra propuesta es que estos últimos años no han sido los mejores. El cambio con la transición es algo equivocado, enfrentándose la otra candidatura con los que financian, conflictos a los ayuntamientos que apoyan la lucha y dejando al margen a más del 50% de la gente de la Federación. No tiene representante en los árbitros. Son minoría en los técnicos y sólo son mayoría en cuanto a luchadores. Queremos integrar a todos los estamentos de la Federación Territorial de Lucha.

—¿Quiere llegar a un consenso con la otra candidatura?

—Nosotros lo hemos intentado. No tenía previsto presentarme a la presidencia, porque ya en otras ocasiones no he querido hacerlo. El problema ha sido como se ha trabajado todo este tema y como se ha dividido a la gente de la lucha. Lo que les ofrecí fue sentarnos y charlar para hacer una transición que se aproveche lo que hasta aquí hay de bueno. Aprender todos los procedimientos administrativos, todos los convenios, la gente con la que tienes que negociar y cómo tienes que presentar los papeles. Esto no se aprende. Y si estás descalificando a esa persona que sabe cómo se hace lo más probable es que se marche. El poder hablar está complicado. Nosotros lo hemos intentado.

—¿Por qué?

—Ellos de forma sistemática han puesto barreras y tierra quemada. Es un problema que habrá después de las elecciones, gane quien gane.

—¿No hay unidad?

—Nosotros lo vamos a seguir intentando. No se puede dejar fuera a nadie. Estamos con la mano tendida, mientras que la otra candidatura (en referencia a la de Ángel Rivero), sólo te ofrece puños de hierro.

—¿Qué solución hay ahora mismo para que la lucha siga su caminar?

—La solución es que gane aquella candidatura que ha demostrado que está por el consenso, por el dialogo y que nunca cejará por ese intento de unidad.

—Según lo que explica es que no hay más remedio que la candidatura que gane será la que dirija sin contar con la otra, ¿no?

—Eso es, porque ya se lo hemos ofrecido en cuatro ocasiones. Para la otra candidatura, todo lo que se ha hecho hasta ahora está mal. Lo que se intenta por su parte es prender fuego a todo y su objetivo es alejar a más de la mitad de la lucha leonesa.

—¿Y si gana su candidatura?

—No vamos a dejar excluido absolutamente a nadie. Todo el que quiera trabajar a favor de la lucha lo podrá hacer y participar, pero también quiero dejar clara unas líneas rojas. Determinados comportamientos y determinadas actitudes no se van a tolerar. Que quede claro. Se puede dialogar. Se puede hablar, pero no se puede faltar, como mantener que se ha dado dinero por cosas que no se han hecho, cuando la otra candidatura sabe que es absolutamente falso. Una cosa es una partida presupuestaria para una finalidad y otra cosa es que se pague si no se hace. Se meten con el máximo financiador de nuestra lucha. No lo entiendo.

—¿Para cuándo la junta electoral dará luz verde a las elecciones?

—Pues no lo sabemos, porque la situación está muy liada. La cosa es muy compleja. Hemos sido rigurosos, estrictos y respetuosos con la junta electoral y con el tribunal del deporte. Nunca lo hemos minusvalorado, ni criticado. Pensamos que el trabajo que tienen es complicado, complejo y lo hacen de la mejor manera posible. Esta gente está tirando por tierra continuamente el prestigio de la junta electoral y del tribunal del deporte, con cosas como ésta: ‘si no nos dan razón seguiremos igual’. Hay que respetar los cauces y los procedimientos que hay. Ahora mismo desconozco cuál es la situación real de los recursos. Es falso que hayan resuelto todos los recursos. Por ejemplo el que tiene presentado el club de Los Leones no está resuelto todavía. No entendemos porque se reinicia el procedimiento sin haber finalizado los recursos. Son muchos recursos y es una situación complicada.Acataremos todas sus resoluciones y todas las cuestiones que ellos quieran llevar a cabo.

—¿Entonces que solución tiene la lucha leonesa?

—Este año ha funcionado por cinco o seis personas que nos hemos puesto a trabajar, pero desde una situación de absoluta provisionalidad. Habría que buscar algunas soluciones, como una gestora consensuada. Legalmente lo desconozco, pero así realmente habría la posibilidad de trabajar con ciertos visos de continuidad para renovar todos los convenios que están pendientes.

—¿Qué otras situaciones le preocupan?

—La otra candidatura ha estado en contra de la lucha femenina de forma beligerante y de las lucas celtas. No estamos en la boina. Estos no es lucha leonesa es la Federación Territorial de Lucha. Y una parte muy importante es la lucha leonesa. Somos internacionalistas. Ángel Rivero nunca ha dirigido la Federación Territorial de lucha. Este hombre intentó destruir la Federación Territorial de Lucha creando una agrupación y esa agrupación terminó como el rosario de la aurora. Tuvo que venir Antonio Verduras para reestructurar todo esto.