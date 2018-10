«Nos exigimos ganar siempre»

«La Cultural está exigida a ganar siempre. Y nosotros somos los primeros en encabezar esa premisa». Así de rotundo se mostró Víctor Cea, técnico del plantel leonés que el próximo domingo en Madrid (12.00 horas) tendrá una nueva reválida para sumar de tres en tres frente al que fue su equipo, el Unión Adarve. «Lo emotivo de este partido queda a un lado, nos centramos en preparar el choque de la mejor manera. Es verdad que conocemos mucho al club, pero hay ciertos matices que han cambiado. Trabajamos para reducir la incertidumbre».

Respecto a la Cultural Cea precisaba: «Tenemos que trabajar para mejorar los números, tanto en casa, como fuera. La dificultad está ahí. Nadie ha ganado hasta ahora en casa de este rival, pero vamos con todo porque en lo único que pensamos en sumar el triunfo». Para ello apunta el entrenador que «el equipo ha trabajado en muy buena medida para ser competitivo al máximo esta semana. Los resultados fuera de casa están siendo mejores, y sabemos que hay que crecer en todos los aspectos. El juego debe ser mejor, lo sabemos. Y por eso vamos a intentar plasmarlo frente al Adarve».

Respecto a la baja de Viti por sanción y su sustituto en el lateral izquierdo apunta: «Valoraremos la posibilidad de Unai. Nicho puede desempeñar varias funciones, pero no jugará de lateral izquierdo. Jugará de central. Su rendimiento junto a Iván nos deja muy satisfechos, y vamos a seguir así».

A la vez que dejó entrever que el domingo planteará una línea defensiva «de cuatro. En este punto buscamos versatilidad, implicará que un jugador ocupe esa demarcación de lateral izquierdo». También remarcaba que «para dar resultados como los buscados, debemos estar enfocados en trabajar mucho y bien. No podemos perder energía en otras cosas. No perdemos el foco, queremos dar herramientas a los jugadores y preparar el partido lo mejor posible. No trabajamos en función de la exigencia externa. Creo en el trabajo, siempre desde lo que yo busco, centrados en desarrollar la mejor semana, con ambición. Buscamos puntos comunes en los que trabajar cómodos con la plantilla». Según Cea el «enfoque es común. La Cultural está exigida a ganar siempre. Más que marcar periodos de suma, marcamos momentos de trabajo. No podemos centrar fuerzas en otra cosa que no sea el partido que viene. El equipo ha mostrado carácter y nos ha permitido ver su crecimiento en circunstancias adversas», apostilló.