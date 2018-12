Xavi Pascual, entrenador del FC Barcelona Lassa, reconocía que «nos ha costado muchísimo ganar al Ademar. Ya sabíamos que sería un partido difícil». Por eso, aseguró que estaba «muy orgulloso de mi equipo porque nunca le ha perdido la cara al partido. Han estado metidos todos los jugadores y todos han ayudado. Además ha habido dos porteros extraordinarios». En cuanto al rival, comentó que el equipo leonés «siempre es temible y prefiero que frente a nosotros no lleguen a un final en el que estén cerca porque sabemos que es un equipo que se desenvuelve muy bien en los finales igualados». Por último rebajó la euforia al decir que «los números son números y el hecho de poder conseguir la octava Copa Asobal seguida son eso, números. No me importa lo que haya pasado hacia atrás, no importa nada lo que hemos hecho, sólo importa lo que viene y el partido ante Bidasoa», subrayó.