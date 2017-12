Samu Delgado valoró la derrota ante el Real Oviedo: «Dentro de lo malo estamos fuera de los puestos de descenso. Al final lo único positivo de hoy es eso, la verdad es que nos han pasado por encima, han hecho bastante mejor partido que nosotros. Esperaremos mejorar, irnos a descansar ahora, recargar las pilas y volver como aviones. No hemos estado ninguno al nivel que tenemos que estar, hemos sido inferiores que ellos y se ha visto en el resultado. Creo que el partido de hoy es un partido para olvidar, en el que no nos han dejado hacer nuestro juego. Nos han pasado por encima y no se puede decir más. Los equipos de Anquela siempre saben a qué juegan, saben que tienen que defender bien. La verdad que nos han tapado bien, no nos han dejado jugar y nos han metido 3-0, que con eso se dice todo», destacó de su rival.

En cuanto a su situación, comentó que «es verdad que a lo mejor me siento algo más cómodo en banda».