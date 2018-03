«Nos tienen que dar para espabilar»

otero conde | ponferrada

«Siempre nos pasa lo mismo. Nos tienen que dar una h... para despertar. La primera parte del otro día fue... No encuentro la palabra. Nos meten el gol, espabilamos en la segunda parte, pero ya es tarde. No siempre vamos a tener la suerte de los días del Castilla y Coruxo. Debemos salir concentrados para que no vuelva a pasarnos». Eran las palabras de José Antonio Ríos Reina en el día de ayer. Aunque el sevillano no suele dejar grandes titulares, ayer sí lo hizo. El futbolista reconoce que el equipo no puede regalar las primeras partes como ha ocurrido en muchos partidos, sin ir más lejos el pasado fin de semana. Además, también se refirió a su posición en el terreno de juego: «Todavía no sé si jugaré o no. Si lo hago, estaré donde me pida el míster e intentaré ayudar para que el equipo saque los tres puntos en Navalcarnero. Me encuentro a gusto en las dos posiciones (ha jugado en tres, pero se refería a las de extremo y central). Los tres defensas tienen que estar muy atentos y no moverse del sitio. Cuando he jugado de lateral en otros años, he subido más, pero en este sistema, al jugar sólo con tres atrás, no hay laterales y tengo que estar con el freno de mano echado».

Por último, el andaluz se refirió al rival de esta semana: «Está siendo un equipo regular en toda la temporada y tiene confianza. Pero nosotros tenemos que olvidarnos de con quién y dónde jugamos y centrarnos en los tres puntos, porque estamos en una situación complicada. Todos pensamos que podemos dar una mejor versión fuera, pero luego cada partido es un mundo. Tenemos que salir allí a morder desde el minuto uno y que no nos pase lo del otro día en la primera parte».

La nieve cambió ayer los planes del equipo blanquiazul, que no pudo saltar al campo en las dos sesiones de trabajo dispuestas. Yac Diori sigue al margen.

Clasificación actualizada

La distancia con respecto a los puestos de descenso vuelve a situarse en cinco puntos para la Deportiva tras el empate sin goles en partido aplazado de Gimnástica y Toledo. La Ponferradina es 13ª con 31 puntos, el Toledo queda 14º con 30, igual que el Coruxo, el Pontevedra es 16º con 29 y la escuadra segoviana sigue 17ª, ahora con 26.