«Nuestro estilo es innegociable»

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Mario Ortiz lo tiene claro. Como el resto de jugadores de la Cultural. El estilo de juego del club leonés es el idóneo y por una derrota como la de Vallecas no se va a cambiar. El centrocampista y uno de los puntales del club considera que sería un error. «El equipo está diseñado así y es nuestra línea. Este estilo no se ve fácilmente, creo que nadie intenta jugar tanto como nosotros. Somos ambiciosos y nos gusta no sólo tener el control del juego, también mirar hacia adelante antes que replegarnos como hacen otros equipos buscando la pérdida del rival».

Mario considera más que positivo el camino que ha recorrido hasta ahora el plantel entrenado por Rubén de la Barrera en su regreso, más de cuatro décadas después, a la categoría de plata del fútbol español. «Al principio del curso todos habríamos firmado estar así. La Segunda División es una categoría muy competitiva con equipos muy fuertes. Y nosotros estamos compitiendo al máximo con ellos, e incluso superándolos».

Respecto al partido de Vallecas en el que la Cultural cosechaba su segunda derrota liguera de la temporada, el centrocampista precisa que «frente al Rayo nunca estuvimos cómodos. Nos faltó la profundidad de siempre. También afectó el calor y ciertos detalles que frente a un rival de enorme potencial lo pagamos con derrota».

Con el encuentro ya olvidado de Madrid aunque sacando conclusiones para mejorar, Ortiz ya mira al partido de este viernes en el Reino de León frente al Almería, otro peso pesado de la categoría. « La UD Almería tiene grandes jugadores y cada año busca lo máximo, que en este caso es el ascenso. Es un club con nivel y también empaque que juega bastante bien. A pesar de ello nosotros saldremos, como siempre lo hacemos, por los tres puntos. Primero para seguir transitando en la parte noble de la tabla y también porque tenemos que hacernos fuertes en casa, buscar la suma de tres en tres. El equipo está bien a pesar de la derrota frente al Rayo, algo que en esta Liga tan competida puede pasar. Y eso debemos demostrarlo en el Reino que para mí es el mejor estadio de la categoría, entre otras cosas por la excelente afición que nos arropa». Precisamente a esa afición que esta temporada está vibrando con el equipo Mario Ortiz hace un llamamiento. «La gente tiene que estar tranquila. Sabemos de la dificultad de conseguir triunfos, pero nuestra fuerza para seguir creciendo y hacer cosas importantes está en casa. Y frente al Almería, como ya hicimos con Osasuna, Valladolid y Huesca, debemos dejarlo patente·.

En cuanto al número de goles encajados, el jugador culturalista apunta. «Entre todos buscaremos mejorar el tema de los goles en contra. El míster tiene las claves necesarias, no hay duda».