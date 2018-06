«Nuestro juego va mucho más allá del músculo y el físico»

Fernando Hierro insiste en que la «forma de entender el fútbol» del España es «otra cosa más que músculo», antes del partido con Marruecos en Kaliningrado, donde enfoca con la «obligación» de ganar, «y si se puede ser primeros de grupo, mejor». «Tenemos nuestras condiciones, nuestro físico y nuestra forma de entender el fútbol. Lo de los músculos me parece que no va para nosotros», dijo. «Vamos día a día. Este es el tercer partido y ojalá nos quedemos aquí el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Este es el tercero. No podemos confundirnos con pensar ya en el cuarto (en octavos de final) antes que el tercero», abundó Hierro. También resaltó el talento de Isco Alarcón: «Nos aporta calidad, esfuerzo, uno contra uno y combinación».