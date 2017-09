sergio c. anuncibay | león

A Rubén de la Barrera el 0-4 encajado ayer contra el Valladolid le resultó «excesivo» tras lo acontecido en el terreno de juego y no cree que esa sea la diferencia real entre los dos equipos, aunque reconoció que tras el primer tanto del rival la Cultural sufrió en exceso durante un buen tramo del encuentro.

«Hasta el 0-1 estuvimos bien, pero su gol nos penalizó en exceso», lamentó el técnico del conjunto leonés, quien no dramatizó tras un tropiezo que debe quedar atrás para afrontar en las mejores condiciones el partido del domingo en Vallecas. «Nuestro termómetro no puede ser un resultado», advirtió el entrenador gallego, quien tampoco cree que se deba valorar a sus futbolistas solo por el compromiso de Copa. «Esto no es un examen para nadie. Todos son futbolistas contrastados», defendió De la Barrera, que reconoció como los 24 efectivos del primer equipo «siempre» se lo ponen «difícil» para componer el once. Además, «estos jugadores fueron los mismos de Alcorcón, donde hicieron un gran papel», aludió.

De todas formas, subrayó que esta derrota no puede condicionar el concurso de la Cultural en Liga, lo verdaderamente importante para un club que llevaba 43 años fuera del fútbol profesional. «Ya estamos pensando en el Rayo», aseguró Rubén de la Barrera, quien también reconoció que la eliminación copera supone «una liberación» en cuanto a la planificación, ya que la carga de compromisos se relaja a partir de ahora.

Si bien, el técnico también vio «muchas cosas buenas» en el juego desplegado por su equipo ante el Pucela y aludió a cómo fueron capaces de meter en su campo al Valladolid durante más de quince minutos, pero el 0-3 resultó definitivo. Con la escuadra leonesa volcada, los castellanos dieron la puntilla. «No pienso que esa sea la diferencia real. En los últimos diez minutos nosotros dejamos espacios y permitimos situaciones de contragolpe», explicó.