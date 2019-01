La nueva Deportiva va a por la primera victoria del año

álex estébanez | ponferrada

La Deportiva cierra hoy la primera vuelta de la competición liguera recibiendo al Unión Adarve (17.00 horas, El Toralín) en la primera jornada del año. Los de Jon Pérez Bolo quieren arrancar el 2019 manteniendo la buena línea en casa y con el objetivo, menor pero significativo, de alzarse con el campeonato de invierno. Para ello, eso sí, los blanquiazules deberán ganar y esperar, ya que el Fuenlabrada, su compañero de liderato, jugará mañana ante el Burgos.

Con el nuevo año llegan también caras nuevas a la plantilla y al once de la Ponferradina. Manu García debutará bajo los palos para suplir la lesión de Gianfranco y Yorgan estará por primera vez en el banquillo como portero suplente. También estarán en la convocatoria Kaxe y Carlos Bravo. Éste último podría ser incluso titular, después de su gran rendimiento en la primera parte de la temporada precisamente en las filas del Unión Adarve.

Después de no completar la convocatoria en el último partido de 2018, Bolo tendrá que dejar fuera esta vez a tres jugadores para quedarse con los 18 que estarán sobre el césped, aunque, como es habitual en los partidos de casa, habrá que esperar a última hora para conocer los descartes del técnico bilbaíno.

En cuanto al once, además del debut seguro de Manu García y el probable de Carlos Bravo, Bolo recupera a Zabaco y Ríos Reina, que formarán en defensa junto a Son y Trigueros. Por delante, Óscar Sielva y Saúl sostendrán el centro del campo, con Dani Pichín, David Grande y Yuri completando la línea de ataque.

Incógnita visitante

Por su parte, el Unión Adarve llega a Ponferrada con la necesidad de abandonar la zona baja de la tabla tras caer a puesto de promoción de descenso en la última jornada y con la incógnita que siempre supone la llegada de un nuevo entrenador. Astu, hasta el año pasado en las filas del Unionistas, comienza hoy su andadura al frente del equipo madrileño.

‘Los lobos’, como se conoce al Adarve, se presentan a este partido después de una racha de siete encuentros sin ganar, en los que sólo sumaron cuatro puntos. Los rojinegros quieren dar la campanada en El Toralín para retomar su camino hacia la permanencia.

El propio entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, advirtió en la previa del partido de la dificultad que presentará el cuadro madrileño, principalmente por la presencia de Astu en el banquillo: «Conocemos a sus jugadores pero no sabemos cómo van a afrontar el partido, ni qué sistema ni qué van a intentar hacer para ganarnos. Nos centraremos en estar nosotros muy bien porque no sabemos el planteamiento que puede hacer el nuevo entrenador»

En cualquier caso, Bolo espera «un partido en el que seamos dominadores, con balón y llegada, pero no tenemos que descuidarnos atrás porque ellos tienen jugadores experimentados. La clave estará en no ponernos nerviosos si no abrimos pronto el marcador. Habrá que trabajar el partido para llevarnos la victoria, sería un error muy grande volvernos locos».

En cuanto al estado del terreno de juego de El Toralín tras las últimas heladas, el técnico bilbaíno rechazó utilizarlo como excusa y recordó que «el campo va a estar igual para los dos».