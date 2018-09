Nueva final anticipada en Irún

PABLO RIOJA | LEÓN

Sin tiempo para asimilar el primer triunfo de la temporada, el Abanca Ademar afronta hoy —a las 20.30 horas— la tercera jornada de Liga en la pista de un Bidasoa Irún que, al igual que los leoneses, se mantiene invicto con tres puntos. Los de Rafa Guijosa continúan su particular mes de septiembre lejos del Palacio de Deportes convencidos de que si mantienen la actual línea de juego no notarán la carga de encuentros; dos por semana hasta el próximo mes de diciembre. «Todos los jugadores están enchufados y, a diferencia de la temporada pasada, no hay nadie en la plantilla que no haya dado un paso adelante», señala el técnico marista.

Para tratar de evitar el desgaste del equipo mientras compagine la competición nacional y la Champions, el cuerpo técnico del Ademar ha cambiado ciertos aspectos de los entrenamientos e incluido más sesiones de recuperación. Aún así, Guijosa defiende que la primera mitad de la 2017-18 fue irregular «más por la falta de experiencia en Europa que por un problema físico de los jugadores». Al entrenador madrileño no le sorprende la dificultad que se encuentran los suyos en cada partido que afrontan. «Ya lo he dicho más veces, esta Liga está igualada al máximo y ahora mismo los equipos están enteros, por eso lo que más me preocupa es que mi plantilla esté bien físicamente».

Sobre el Bidasoa, Guijosa destaca la dureza que muestra todo el bloque y lo bien entrenados que están. «Acostumbran a venirse arriba en cuanto se ven en los puestos punteros de la tabla, como ocurre ahora mismo, por eso tendremos que salir y dar el máximo para llevarnos la victoria», insiste. Pese al gran papel mostrado tanto contra Logroño como el pasado fin de semana en Pamplona, el Abanca Ademar «no vive del pasado» y el de esta tarde será «el único encuentro que importa». El equipo viajará con las bajas de Juanín y Mario por lesión y la duda de David Fernández, que sí estará en el banquillo aunque no es segura su participación.

Con el enfrentamiento de hoy en Irún, el Abanca Ademar cierra un periplo viajero de tres citas consecutivas a domicilio, en Finlandia ante el Cocks en el inicio de la Liga de Campeones, además del encuentro en Pamplona ante el Anaitasuna que volvió a decidirse en el tramo final, en este caso a favor de los leoneses que sumaron su primer triunfo en partido oficial (27-28). Guijosa admite que no ha tenido tiempo suficiente para estudiar a los vascos, pero que tienen reciente el choque de pretemporada en Ribadesella, donde ambos clubes empataron. «Cada partido que ganemos nos hará más fuertes», concluye el máximo responsable del vestuario marista.