Una nueva Kappa para volar a Segunda

PABLO RIOJA | LEÓN

La nueva equipación de la Cultural ya es una realidad gracias al acuerdo de Kappa con el club para vestirlo durante los dos próximos años. Un «compromiso firme capaz de aportar muchos elementos de valor» que «responde a un interés por colmar las exigencias de un proyecto» diseñado para que el conjunto leonés regrese al fútbol profesional la próxima temporada, como recordó Ignacio Álvarez, consejero delegado de la entidad. Merced a un diseño que combina lo clásico con las propuestas más vanguardistas de la firma deportiva, los de Víctor Cea tendrán la oportunidad de estrenar hoy la nueva camiseta en el partido que les enfrentará al CD Covadonga —a las 20.00 horas— en el Área Deportiva Puente Castro.

Un encuentro que servirá como primera toma de contacto entre los cerca de 30 jugadores que ahora mismo integran la plantilla culturalista. Lista que seguirá creciendo en los próximos días con la llegada del delantero ganés Kwabena Owusu —cuya incorporación podría hacerse oficial esta misma semana— el atacante brasileño Marcos André, al que separan unos pequeños flecos económicos para terminar de decidirse por llegar a León y el mediocentro del Mallorca Damià Sabater, ambos sub23. Jeroen Lumu y Edu Moya también están en la lista de jugadores que pueden vestir de blanco esta temporada.

En el caso de Sabater, la salida del club mallorquín se antoja más complicada. Y es que la directiva balear, al enterarse del interés de la Cultural por su fichaje, pretende que el jugador perdone lo que le resta por cobrar de su contrato y de momento le ha apartado de los entrenamientos con el resto de sus compañeros.

Hay ‘overbooking’

El elevado número de jugadores que están a las órdenes del técnico madrileño no preocupa en las filas del club, conscientes de que algunos tendrán ficha en el filial y otros ficharán finalmente por otros equipos. Pero lo cierto es que por el momento hay overbooking en un vestuario ansioso por comenzar la temporada regular. «No se firmarán jugadores que no se hayan valorado con tiempo y trabajo», advirtió Cea esta semana. Carcelén no sigue y Guarrotxena, Albizúa y Señé podrían salir.