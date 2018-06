Felipe Llamazares reconoció en su comparecencia que "nunca se me ha pasado por la cabeza dimitir" como director general de la Cultural y Deportiva Leonesa "porque no", remató así su contestación, pese a que confirmó que tanto el entrenador Rubén de la Barrera como el director deportivo, Óscar Cano, le habían pedido irse del club leonés tras el descenso de Segunda División a Segunda División B. Llamazares se agarra al cargo pese a reconocer "mi parte de culpa", al anunciar que pese a perder una categoría en la que no se militaba desde hacía 43 años, "el descenso ya es pasado y esto sigue". "Nuestra idea es conformar uno de los equipos fuertes de la categoría. Sólo queda trabajar", indicó Llamazares. Después, se atrevió a expresar: "El resultado es importante, pero no determinante. El proyecto tiene cimientos sólidos, va más allá de un resultado o una temporada. Seguimos creciendo en la nueva realidad". Se mostró orgulloso del crecimiento de la entidad culturalista desde que llegó a la gestión del club, dando importancia al pasado en lugar de al presente: "Todo el mundo tiene que recordar como estaba este club hace seis años".

Después, se refirió al proyecto deportivo, con la clara finalidad de no dar demasiadas explicaciones, que se le hicieron inexplicables del presente: "En los próximos días se comunicará el nombre del nuevo entrenador. Estamos convencidos de que creceremos junto a quien esté al mando, y junto a una plantilla de futbolistas comprometidos. Nuestra idea es retener a todos los jugadores con contrato. Palatsí y Bastos tienen una oferta de renovación.Desde el club se han puesto todos los medios materiales y humanos para que los futbolistas siguiesen estando felices por defender este escudo. Queremos que los jugadores con contrato estén con nosotros". Llamazares se refirió a los que no seguirán en la Cultural: "Causan baja en el cuerpo técnico Rubén de la Barrera, Mourelo, Elías, Bores y Alain Sola. También causa baja Óscar Cano. Se va a reforzar la secretaría técnica de cara a la próxima campaña, continuando el trabajo realizado. Tanto Rubén de la Barrera como Óscar Cano han pedido no continuar ". Llamazares sigue como director general: "No dimito, porque no", espetó.

Con respecto a la cantera de la Cultural, Felipe Llamazares no quiso desvelar el gasto del equipo de Nacional Juvenil para no subir a División de Honor, ni tampoco el dinero inyectado en el Atlético Astorga ni en el del conjunto de Regional que ascendió a Tercera División. "Se trata de unos números que sólo pertenecen al club y no se van a hacer públicos". Con respecto a que los niños y niñas que componen los equipos chupetines, prebenjamines, benjamines y alevines de la Cultural, Llamazares respondió así a las diferencias que denuncian los propios padres de que unos pagan cuota, otro no y a otros se les paga dinero por parte del club: "Todos son iguales. Todos pagan cuota y si alguno no lo hace es por algún error administrativo de la entidad", respondió Felipe Llamazares ciertamente nervioso. Así seguirá caminando la Cultural y Deportiva Leonesa de la mano de Felipe Llamazares. "No me voy, porque no", matizó.