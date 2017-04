Núñez: «Igual aún estamos a tiempo»

f. roberto otero | ponferrada

Miguel Núñez, recuperado tras su lesión en el partido ante el Burgos CF, espera que la Deportiva pueda meter presión al Pontevedra CF tras acabar su partido en Les Caleyes. Para ello la Deportiva tendrá que dar una imagen y mostrar una cara muy distinta a la que ha ofrecido durante toda la Liga lejos de El Toralín: «El domingo tenemos la opción de ponernos a dos puntos. Se verán las cosas distintas, aunque luego tenga que jugar el Pontevedra. Tenemos que salir a ganar, a hacer lo que esté en nuestras manos y a ver qué hace el Pontevedra más tarde. Fuera de casa no estamos bien. Esperemos que sea este domingo el día de la reacción; que suponga tres puntos y nos pongamos a dos. Igual aún estamos a tiempo. Debemos seguir en la línea del partido ante el Pontevedra, que fue bastante bueno, o la del día del Burgos CF, que fue más ofensivo… Al final tenemos que ganar partidos y para ello hay que ser ofensivos. Si cada uno aportamos lo que tenemos, nos quedaremos con los tres puntos. Aquí el Lealtad demostró que no se le caían los anillos para defender; lo tenía claro. Allí creo que será un partido duro. Tiene a Grande. Igual juegan con más soltura y descaro al estar tranquilos».

Mucha seguridad

Javi Porrón, portero del equipo celeste que hizo un gran partido en noviembre ante la Deportiva, reflexionaba ayer en EsRadio sobre el papel de su equipo en la Liga y sus sensaciones sobre su rival de pasado mañana: «Nuestro campo es difícil para los equipos de la zona alta. Aquí no ganó la Cultural, mientras que RC Celta y Real Racing vencieron por la mínima y con problemas. Hemos hecho una buena temporada, pero cinco derrotas seguidas nos ha hecho pensar en la permanencia y no poder estar peleando con Deportiva o Racing de Ferrol. Me extraña la trayectoria de al Ponferradina, porque El Toralín fue el estadio en el que más sufrimos nosotros y sin embargo, ha sumado resultados raros después».