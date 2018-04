El objetivo de la Copa

otero conde | ponferrada

Lamentos en la Deportiva por el hecho de que el buen momento que atraviesa el equipo no empezase antes: «Estamos contentos por estos últimos partidos, pero es una pena que no hubiese sido antes. Si hubiéramos cambiado esto hace dos o tres meses, estaríamos peleando por el play off. Pero bueno, vamos a intentar acabar lo mejor posible». Lo decía Fernando Román, que ayer se refería también al partido de Vigo de este domingo: «El partido del Unión Adarve era complicado pero el campo, pero el de este fin de semana lo es porque el RC Celta viene con una dinámica muy buena. Vamos a ir con ganas e ilusión para intentar sumar la segunda victoria consecutiva fuera».

Por otro lado ayer se reunió el Comité de Competición para evaluar la última jornada disputada. Como se esperaba Jon García fue suspendido con un partido por la expulsión ante el Atlético de Madrid B. Además, el céltico Pol Roigé, llegado en el mercado invernal desde el RCD Mallorca, se perderá el duelo ante la Deportiva por acumulación de amonestaciones. Del listado de castigos destacan los cuatro partidos de suspensión para Jordi Fabregat, entrenador del Guijuelo, que ya sólo podrá sentarse en el banquillo de su equipo en el último partido de Liga y en un hipotético play out.