Objetivo: mantener el bloque

georgino fernández | león

El mes de enero es tradicionalmente tiempo de trabajo intenso en todos los clubes de balonmano. Sin temor a exagerar, en estas semanas de parón se perfilan ya los proyectos deportivos para la próxima temporada y el Abanca Ademar no es una excepción. Encima de la mesa tiene un largo listado de jugadores pendientes de renovación y en ese grupo destacan cuatro nombres: Alex Costoya, Sebas Simonet, Juanjo Fernández y Gonzalo Carou. Los dos primeros son básicos en el eje ofensivo del equipo leonés y los dos segundos son piezas fundamentales en el defensivo. Para el técnico Rafa Guijosa la renovación de este cuarteto es prioritaria y para la directiva también, según ha concedido el presidente del club, Tano Franco. «Hemos tenido ya algún contacto con ellos y también con Juanín Nuestra intención es que continúen y vamos a ver que oferta les podemos hacer pero hasta que no tengamos cerrado la continuidad de Abanca como nuestro principal patrocinador no podremos sentarnos a negociar en serio».

A nadie se le escapa que si Abanca amplía su vinculación con el club leonés para los próximos tres años como pretende la directiva marista será más sencillo abordar todo el capítulo de renovaciones.

Pero Tano Franco es consciente también de que el Ademar supone también un gran escaparate para muchos jugadores. «Para nosotros son piezas fundamentales en el equipo pero está claro que si viene algún equipo francés o alemán a por ellos no tendremos ninguna opción porque les van a doblar el sueldo como mínimo y es comprensible que cada jugador mire por su futuro».

Pero a su favor el Abanca Ademar tiene la solidez de su proyecto deportivo que irá a más en los próximos años una vez que en el 2018 se hagan los últimos pagos para dejar finiquitada la práctica totalidad del concurso de acreedores. Eso permitirá al equipo leonés disponer de más de 120.000 euros para sumar al presupuesto.

Las opciones reales de volver a jugar la Liga de Campeones la próxima campaña es también un factor que juega a favor. El Ademar está a un punto del segundo clasificado y el cajón de plata está a su alcance.