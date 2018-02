La obsesión de Tebas con el Barça

Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional LFP), anunció que informaría al Comité de Competición de la celebración de Gerard Piqué en el pasado derbi para que el órgano sancionador considerara si el defensa azulgrana tuviera que ser castigado. Los gestos del jugador reclamando silencio a la grada de Cornellà, que no constan en el acta arbitral ni tampoco consta que el Espanyol protestara por ellos, son denunciados de oficio por el máximo responsable de la patronal, en un nuevo gesto de la obsesión que tiene Tebas al club azulgrana.

"La denuncia a Piqué no tiene ni pies ni cabeza, no se sostiene por ningún lado desde el punto de vista jurídico", expuso un portavoz del Barça, subrayando el apoyo que prestará el club al futbolista en este nuevo frente. Competición le abrió un expediente la pasada semana por hablar del "Espanyol de Cornellà".

Sanción sin efecto

La posible suspensión de Piqué no tendría ningún efecto real: el jugador está convaleciente de la lesión en la rodilla derecha que le causó Gerard Moreno instantes después de que el azulgrana anotara el 1-1 y festejara el tanto llevándose el índice a la boca haciendo callar a la afición blanquiazul.

La elongación del ligamento lateral externo de la rodilla derecha, producto de la entrada de Moreno, le impedirá disputar los dos próximos partidos: en Valencia en la semifinal de Copa de este jueves y ante el Getafe el domingo en la Liga.

Gestos reprobables

"Si el gesto es sancionable lo decidirá el Comité, pero el reglamento deja posibilidades de que ciertas formas de celebrar goles se puedan considerar una provocación", explicó Tebas. No era la primera vez que reprobaba un festejo barcelonista. Al dirigente no se le recuerdan críticas a otros equipos. Sí al Barça.

Sucedió en la última Liga. El 22 de octubre del 2016. Tebas recriminó a los azulgranas la celebración del gol de Messi en la victoria en Mestalla en el último minuto (2-3). A la piña del grupo cayeron objetos, entre ellos una botella, e impactaron en Suárez.



Suárez se queja tras haber recibido el impacto de un obetjo en Mestalla / MIGUEL LORENZO

"Lo más grave es el botellazo, pero algunos jugadores tuvieron una conducta que no nos gusta», explicó dos días después, cuando las imágenes revelaron que Messi, Busquets y Neymar increparon a la grada tras el impacto sufrido por Suárez. Tebas lamentó aquel día que el árbitro Undiano Mallenco no registrara los hechos en el acta. Tampoco lo hizo Gil Manzano el domingo en Cornellà.

En realidad, a Tebas no le gustan los goles del Barça. Ya confesó en su día sus simpatías por otro club. El máximo rival de los azulgranas. No era nada nuevo, solo se trató de una confesión pública.

"Soy del Madrid"

"Soy del Madrid, si no lo dijera sería un hipócrita", confesó al diario As en noviembre del 2015. "Puedo decir que mis cuatro hijos son del Real Madrid y parece obvio que su padre también. Pero en el ámbito de la decisión jamás me afecta la pasión", dijo antes del clásico en el que el Barça aplastó al Madrid (0-4). En el siguiente disputado en el Bernabéu, el de la pasada Liga, Messi (2-3) volvió a destrozar al madridismo en el último minuto. "Como madridista sientes pena"», reconoció tras el decisivo gol del astro.

Aquel día, Tebas entendía que Piqué "era más simpático y tenía más picardía" en Twitter que Sergio Ramos. El lunes afeó las expresiones del central azulgrana tras el derbi cuando repitió sus alusiones al "Espanyol de Cornellà" e incidía en que el club "está cada vez más desarraigado de Barcelona" recordando que "tiene un propietario chino y sus consejeros son chinos".



Messi celebra su gol en la última visita al Bernabéu / SERGIO PÉREZ (REUTERS)

De desafortunado a muy desafortunado

Piqué se justificó con que reaccionaba "con sarcasmo" a los insultos que previamente había recibido en cada visita al feudo blanquiazul. En los episodios más recientes, Tebas ya no observó tanta simpatía ni picardía en el jugador. "Piqué estuvo muy desafortunado. El otro día [la semana pasada, tras el duelo copero] dije desafortunado, ahora es muy desafortunado".

El Barça tiene asumido que Tebas le ayudará poco o nada pese a ser el presidente de la LFP. El 1 de octubre no encontró su respaldo para aplazar el partido con el Las Palmas por la violenta represión policial en la ciudad a causa del referéndum. El dirigente, también conocidos por sus tendencias ultraderechista, es partidario de la exclusión del Barça si Catalunya se independiza.



Tebas y Bartomeu, en un encuentro en la LFP en el 2015 / LLUÍS GENÉ (AFP)

En agosto adelantó que no aceptaría los 222 millones del PSG para pagar la cláusula de Neymar por entender que el club se aprovechaba del reglamento español "infringiendo normas de la UEFA como el fair play financiero". Horas más tarde, el Barça cobró el talón.

La licencia de Messi

"Nos gustaría que nos representase alguien [en la LFP] con dignidad, elegancia y otros parámetros de comportamiento", explicó un representante del Barça. "La ideología pesa demasiado", abundó el portavoz blaugrana de Tebas, a quien conocen desde el 2005.

Cuando, siendo asesor jurídico del Alavés, y vicepresidente de la LFP, denunció la alineación indebida de Messi en un Barça-Zaragoza. Entendía que el club azulgrana había cometido un "fraude de ley" al tramitar la ficha como juvenil del argentino y no como profesional. Messi ya había debutado en la campaña anterior con el primer equipo.