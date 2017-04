Ocho billetes para el Nacional

M. ÁNGEL TRANCA | LeÓN

Los patinadores leoneses corroboraron su excelente nivel logrando ocho de ellos su clasificación para el Nacional. Todos ellos lograron subir al podio en el Campeonato Autonómico en pista celebrado en Santa María del Páramo (hoy León alberga la competición en circuito) en el que además se sumaba otra presea más y varios puestos en posiciones relevantes en el resto de categorías de base aunque en este caso sin la opción de disputar el Campeonato de España (no existe en esas edades).

Con más de una treintena de los 120 patinadores inscritos procedentes de los tres clubes leoneses (Rollers in Line León, CD Leeu y Club Patín Bierzo), la cosecha de trofeos se iba a las dos medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce. Las dos más importantes las conseguían Iván L. Mariño (CD Leeu León) en máster masculino y Gabriel González (CP Bierzo) en sénior masculino. Por lo que respecta al segundo peldaño del podio hasta cuatro representantes leoneses lograban hacerse con ese lugar en el cuadro de honor: Julia Abellón (Rollers in Line León) en sénior femenino, Joh Muños (Rollers in Line León) en sénior masculino, Aida Díez (Rollers in Line León) en Juvenil femenino y Laura Porto (Rollers in Line León) en infantil femenino.

El bronce tenía también a otros tres protagonistas provinciales con Raúl Carcel y Sara Zapico (Rollers in Line León) y en prebenjamín femenino de la mano de Adriana Cortorreal (Rollers in Line León).

En cuanto al resto de triunfadores en máster femenino se imponía la zamorana Isabel Chamorro y en sénior femenino la vallisoletana Lucía Antruejo en una cita de altos vuelos y mucha calidad.