Las opciones se reducen, pero Tomé exige exprimirlas

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

Falló el Pontevedra, pero la Deportiva no cumplió su parte. La igualada entre el Lealtad y el equipo de Álvarez Tomé a la vez que el empate entre Pontevedra y Coruxo hacen que las cosas sigan igual, pero con una jornada menos por disputarse. Y sólo restan tres. Las posibilidades blanquiazules siguen existiendo, pero ya son muy pocas. El cuadro granate tenía casi hecha la clasificación cuando ganaba a su rival, pero el tanto del Coruxo volvió a abrir otra esperanza para el conjunto ponferradino. Por tanto, la diferencia sigue siendo de cinco puntos y restan nueve por disputarse. Y encima el cuadro de Luisito tiene ganado el golaverage al berciano.

A la Deportiva le queda el Real Valladolid B en casa, Atlético Osasuna B fuera y Tudelano en casa, mientras que el Pontevedra debe visitar a un Boiro que se juega la vida, recibir a una Arandina CF posiblemente ya descendida y acabar la Liga en el Hermanos Antuña de Mieres del Camino contra un Caudal Deportivo que posiblemente también se esté jugando su continuidad o quizá ya no. Por el bien de la Deportiva, convendría que sí.

Las cuentas son claras: la SD Ponferradina tiene que sumar los nueve puntos y el Pontevedra no puede hacer más de tres. Si el cuadro de la capital del Lérez gana en casa dentro de dos semanas al arandino, tendría que perder en sus dos salidas. Para clasificarse la Deportiva, además de ganar sus tres encuentros, el Pontevedra debe ganar uno y perder los otros dos, empatar los tres, empatar dos y perder uno, empatar uno y perder los otros dos o perder los tres.

«Era una oportunidad muy buena para meter presión, pero no pudo ser», subrayaba Pallarés. Más o menos todos los jugadores lamentaban la ocasión perdida. Así lo hizo también Andy Rodríguez, autor del 0-1 y goleador también en los partidos contra Pontevedra y Burgos CF recientemente: «Hay que seguir intentándolo hasta el final, aunque sabemos que está muy complicado. Queríamos meter un poco de presión al Pontevedra y es una pena». Por cierto, con su gol en el Principado, Andy ya es el tercer máximo realizador del equipo con cuatro dianas, sólo superado por Figueroa y Menudo, que llevan cinco cada uno.

Por su parte, Gonzalo se centró más en otros aspectos, como el penalti cometido sobre él: «El penalti fue claro. Me cae encima y me pita que le agarro yo. No lo entiendo. Ganar nos hubiese dado un chute de moral». El central habló también de mala suerte: «El primer gol es el reflejo del año: Un despeje, da en la cara de un rival y entra. Más desgracias no podemos tener». Por último, Gonzalo lamentó que el equipo hubiese fallado en un aspecto que había defendido bien en las semanas anteriores: el balón parado: «En la segunda parte sufrimos a balón parado. No sé qué ha podido pasar porque estábamos fuertes en esa suerte y el Lealtad nos tocó la mayoría de balones en jugadas de estrategia en la segunda parte».

La plantilla entrenó ayer y hoy toca descanso antes de encarar específicamente la preparación del duelo ante el filial blanquivioleta, al que la Deportiva espera arrebatar la quinta plaza y asegurarse ya un puesto de Copa del Rey.

Dos goles

Curiosamente el resultado logrado en Villaviciosa fue el mismo que el de la otra salida a Asturias; la visita al Caudal. Curiosamente también, la Deportiva logró tantos goles en Les Caleyes como en el resto de partidos fuera de casa en toda la segunda vuelta. Sólo había anotado un tanto en el campo del Coruxo (1-1) y otro en el del Racing de Ferrol (2-1).