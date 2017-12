Oro de campeón con sello leonés

MIGUEl ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Hugo Martínez Cavaleiro llegó probó en su día su calidad en los circuitos del Nacional y también en el Europeo. También a compartir pista con rivales de la talla de Marc Márquez, Espargaró, Rabat y Terol. A pesar de no contar con los mismos medios lograba demostrar su talento. El mismo que en este 2017 lo ha llevado a subir, un tiempo después, a lo más alto del podio en el campeonato valenciano, sin duda alguna el más relevante y competido previo a un Nacional donde este bañezano residente en Denia se coronaba como campeón de la categoría 80 ProSeries.

Para Hugo que cuenta con el apoyo mecánico de Jesús Ferri, este logro le llega con 31 años y supone además un espaldarazo para seguir en los circuitos compitiendo y aspirar el próximo año a hacer doblete tanto en la Pro Series 80 y como en la 80 GP. «Para mí supone una alegría inmensa. No me lo esperaba aunque confiaba en mis posibilidades. Después de unos años sin competir decidía volver a probar las sensaciones sobre una moto. Y la cosa ha ido bastante bien», apunta Hugo que a pesar del paso de los años mantiene su alto nivel.

Prueba de ello es que de las siete carreras disputadas en seis de ellas lograba subir al podio con dos triunfos, uno de ellos en la inaugural que sirvieron para que su puesta en escena contara con las mejores perspectivas para afrontar el resto del certamen. En la última carrera Hugo lograba cruzar la meta en la segunda posición, suficiente para hacerse con un título que para este leonés conlleva mucho más.

No en vano a lo largo de toda su trayectoria, tanto cuando competía en el Nacional como en el Europeo como en la actualidad con su presencia en las ProSeries de 80cc, ha tenido que costearse buena parte de los gastos para poder estar en los circuitos.

«Ahora me dedico a mi trabajo aunque lo he podido compaginar con las carreras. Y me ha ido bastante bien. Por edad sé que el Nacional y el Mundial no están a mi alcance pero sí correr en campeonatos de muy alto nivel el que me divierto y también puedo luchar por los puestos de honor», apunta este bañezano que hace unos años hacía las maletas a la cuna del motociclismo español. Ahora puede celebrar un éxito que sin duda alguna le ha llegado en plena madurez y que destaca como uno de los más importantes de su trayectoria deportiva. «Ganar y subir al podio siempre es gratificante. Además poder hacerlo en un canpeonato con tanto nivel es para estar muy satisfecho. Ahora toca saborearlo y empezar a mirar al futuro. En 2018 buscaré cosas más ambiciosas y espero que me salgan bien».

Hugo Martínez es consciente que mejorar lo realizado este 2017 va a ser complicado, aunque no imposible. «Siempre te fijas metas cada vez más importantes y exigentes y para mí, después de lo conseguido este año, estas pasan por poder correr dos campeonatos y hacerlo también al máximo nivel». Para el leonés este 2017 ha sido sobresaliente. «No puedo pedirle más».