Otra final para un Ademar lanzado

sergio c. anuncibay | león

Quedan nueve partidos para zanjar la Liga. Dieciocho puntos en juego y hasta siete equipos inmersos en la pelea por esa segunda plaza que conduce a la próxima edición de la Liga de Campeones. Nueve finales que las asume como tal un Abanca Ademar que quiere blindar el Palacio hoy ante el Anaitasuna para poner tierra de por medio con un rival directo (17.00 horas).

Enfrente aparece el equipo que más problemas ha causado esta temporada al conjunto leonés. De hecho, en el compromiso de la primera vuelta, los navarros dieron un repaso al bloque dirigido por Guijosa, sin opciones de triunfo en la Catedral (32-23).

«Sólo pensamos en ganar. Para mí es la plantilla más completa de Asobal, junto con Logroño, y, por eso, es normal que nos pongan en aprietos», reconoció en la previa el técnico, que destacó la «experiencia» y el potencial de lanzamiento de un Anaitasuna que está a sólo tres puntos de los leoneses.

Cree que volverá a ser un factor determinante la consistencia del 6-0 para frenar, sobre todo, las tentativas que lleguen desde el lateral izquierdo, donde amenazan dos viejos conocidos de la afición local, el brasileño Raúl Nantes y el vasco Mikel Arrizebalaga. Igualmente advierte del peligro que tienen sus dos extremos, tanto Gastón como Chocarro, y pone el acento en el «juego colectivo» de los visitantes.

«Tendremos que hacer un partido perfecto en defensa», asumió Guijosa, que pasa de las matemáticas y sólo atiende al encuentro de hoy en el Palacio, la «primera final en casa de la segunda vuelta», subrayó.

Está convencido de que todos sus efectivos saben perfectamente lo que suponen estos dos puntos en la lucha por acabar el curso al rebufo del Barcelona. Confía en que las renovaciones que siguen en el aire —la mayoría— no influyan en la concentración de los jugadores que aún no han aclarado su futuro. En este sentido, reconoce que el Ademar afronta ese duelo en un «gran momento» de forma, pero también ellos, que vienen de remontar el miércoles la eliminatoria de Copa frente al Cuenca, aunque ese desgaste puede tener consecuencias. «Trato de centrarme en lo deportivo y espero que las negociaciones se queden en el ámbito privado para que no afecten al rendimiento», apuntó el técnico, que insiste en una «línea continuista» porque —justificó— «no vamos a tener más presupuesto la próxima temporada y, ante esto, prefiero mantener lo que ya tengo y mejorar lo que se pueda», aclaró.