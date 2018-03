Otra noche mágica ante el Chelsea

P. RÍOS | BARCELONA

El Barça se juega en el Camp Nou (20.45 horas/Bein Sports) su continuidad en la Liga de Campeones en un partido de vuelta de los octavos de final ante el Chelsea que afronta con la mínima ventaja que le concede el 1-1 de la ida en Stamford Bridge gracias al gol de Messi que igualó el tanto inicial de Willian. Aunque el equipo azulgrana nunca ha especulado con el resultado, que el empate le valga en el Camp Nou ante un conjunto que tiene como principales virtudes la defensa férrea y el contragolpe letal obliga a tomar como modelo el reciente Barça-Atlético por las características similares de los planteamientos de Antonio Conte y Diego Simeone. Aquel día el conjunto colchonero podía colocarse a dos puntos del líder y volvió a casa a ocho porque la escuadra de Ernesto Valverde supo leer el partido. No se conformó con un empate que no era malo para sus intereses y salió a por el partido, pero minimizando los riesgos en las pérdidas y apretando arriba para impedir la gestación de las contras desde la raíz. Y tras el 1-0 de Messi mostró solidaridad defensiva para mantener el resultado cuando el Atlético apretó. Se intuye un escenario parecido y el Barça quiere golpear primero.

Andrés Iniesta es la principal duda para Valverde, quien no podrá contar con los lesionados Nelson Semedo ni Denis Suárez. Tampoco puede jugar Coutinho al haber disputado la fase de grupos con el Liverpool antes de aterrizar en enero. El centrocampista de Fuentealbilla sufrió una lesión muscular hace 10 días ante el Atlético que prácticamente le descartaba, pero no hubo rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha y está dispuesto a arriesgar tras trabajar en solitario varios días, los dos últimos con el grupo.

Si juega Iniesta quedará una plaza en el once que se disputarán Dembélé, en un improbable 4-3-3, o Paulinho y André Gomes, en un 4-4-2 más posible porque al Barça no le urge atacar a pecho descubierto. Y si el manchego es baja podrían entrar los dos interiores en el equipo inicial. En ese caso, el foco se centraría en André Gomes, silbado en el Camp Nou y atormentado en un «infierno» víctima de su autoexigencia hasta el punto de que a veces no sale de casa «por vergüenza», según confesó en la revista Panenka con cierto don de la inoportunidad antes de un partido tan importante. «Sus palabras son un acto de valentía, en el fútbol cuesta confesar una debilidad, pero está preparado para jugar, a ver si va a ser el día en el que va a mostrar todas sus cualidades y nos las vamos a perder», relativizó Valverde.

El técnico del Barça dio pistas de cómo jugará su equipo al recordar que «el Chelsea es el mejor equipo de la Premier a la contra, si nos echamos muy encima suyo puede ser un arma de doble filo, aunque tienen otros registros y pueden apretar arriba, como también hicieron en la ida. Lo que tengo claro es que nosotros debemos ser nosotros mismos». Vuelve Messi tras su tercera paternidad y con ganas de dedicar un gol a Ciro, el recién nacido.