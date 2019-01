Otro asalto a la deportividad

El partido de juveniles entre el Ejido B y La Virgen no finalizó por la retirada de los virginianos. S. PÉREZ -

ROBERTO ARIAS | LEÓN

El partido dirimido por el Ejido B y La Virgen el pasado 16 de diciembre correspondiente a la 1.ª División Provincial Juvenil, que no llegó a su finalización por la retirada del terreno de juego de los futbolistas virginianos, ha sido dado por concluido por el Comité de Competición de la Delegación Leonesa de Fútbol.

Guillermo de Amilivia Díaz, árbitro del partido, recoge en el acta del mismo lo siguiente: «En el minuto 77 ante los graves insultos y amenazas que estaba recibiendo por parte de un grupo de unas 30 personas que pude identificar claramente como aficionados del club visitante por los comentarios que realizaban contra mi persona solicite al delegado de campo que llamase a las Fuerzas de Orden Público pues estaba viendo peligrar mi integridad física realizando esto el delegado de campo y presentándose en las instalaciones dos patrullas de la Policía Nacional unos diez minutos después de la llamada sin mayores incidentes en este sentido escoltándome del campo a los vestuarios junto al delegado de campo y acompañándome hasta mi vehículo personal sin mayores incidentes».

Sobre la suspensión del partido el árbitro recoge: «En el minuto 79 siendo el resultado del partido 4-1 el entrenador visitante Antonio Ramírez Ramos tras haber sido previamente expulsado y en compañía del delegado visitante Diego García Carrizo accedió al terreno de juego haciendo gestos exaltados y se dirigió a sus jugadores a voz en grito en los siguientes términos: ¡Vámonos, no vamos a aguantar esto, no vamos a tolerar este arbitraje, ya valió, todos al vestuario!, procediendo todos sus jugadores a retirarse en dirección a los vestuarios ante sus órdenes. Ante tal situación en la que el club visitante manifestaba de forma clara y notoria su intención de no continuar disputando el encuentro, procedí a la suspensión del partido».

Tras los hechos relatados por el colegiado del encuentro en el acta, el Comité de Competición decidió dar el partido por concluido con el resultado existente de 4-1 en el momento de su suspensión,, descontando además 3 puntos a La Virgen de su clasificación, 200 euros de multa por la retirada y dos meses de suspendión al delegado del club virginiano en función del artículo 127 de los Estatutos de la Federación de Castilla y León de Fútbol.

Además, Antonio Ramírez, entrenador del equipo, ha sido sancionado con un encuentro de suspensión tras su expulsión al igual que el delegado Diego García, que también había sido expulsado con anterioridad, castigando con dos partidos de sanción al jugador Adrián, expulsado antes de la suspensión, por menosprecio al colegiado del partido.