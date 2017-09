Otro ascendido que funciona

f. roberto otero | ponferrada

Una mezcla de juventud con jugadores que ya tienen cierto recorrido en el fútbol, sin llegar a ser veteranos. Es el nuevo modelo que implantan algunos filiales del fútbol español, algunos de forma más descarada que otros, primando los resultados y la clasificación a la formación. El RC Deportivo B, con su nombre de Fabril recuperado, acude a El Toralín tras sumar cuatro triunfos, los tres últimos de forma consecutiva, un empate y una sola derrota, que además se produjo en casa ante el San Sebastián de los Reyes. Aun solo punto del otro filial gallego de un conjunto de Primera División, el del RC Celta, pondrá a prueba a una Deportiva necesitada tras sumar un solo punto en las dos últimas fechas y caer a la 14ª plaza a siete puntos de su próximo rival y también de la zona de play off.

En el Fabril destaca Bicho. Es un jugador rápido, de mucha movilidad, que suele actuar por banda y que ve puerta, aunque esta temporada aún no ha marcado. Tras debutar con el primer equipo herculino, pasó por el filial del Barcelona, CD Leganés, Compostela y Racing de Ferrol, con el que se enfrentó la pasada campaña a la formación ponferradina. Otro de los destacados es Uxío. No hay que confundirlo con el jugador ourensano que fichó la Deportiva en el invierno del 2016 para cedérselo al Atlético Astorga y que la pasada campaña militó en Burgos CF y La Roda. Ése juega ahora en el Cerceda. Uxío Dapena es un lucense de 27 años que pasó por Atlético Arteixo y Cerceda y que el conjunto blanquiazul firmó para tener gol asegurado. Es el máximo realizador del cuadro de Cristóbal Parralo con tres dianas. Quizá sea también de los más veteranos. Romay, otro futbolista de 27 años que ya pasó por Austria y el año pasado por el Boiro tras haber estado en el cuadro fabrilista y en el Montañeros, es otra de las amenazas. Ha anotado dos goles como Óscar Pinchi, que ya jugó en El Toralín en una pretemporada con el primer equipo. Hay varios jugadores más que superan los 23 años.

Es el Fabril un equipo con un juego alegre y que batió a favoritos como al Castilla (3-0) o al CF Fuenlabrada (1-2). Fuera de casa también se impuso al Rayo en Majadahonda.

La Deportiva necesita un triunfo para que el ambiente no empiece a enrarecerse y la zona de play off no se empiece a escapar. Luego la remontada es muy complicada.