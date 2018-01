Otro regalo en defensa penaliza a la Cultural

Por León is different 8:51 - 22.01.2018

No fue un regalo como pone el titular, sería simplicar mucho las cosas y el porqué de la derrota, una mas y van... El equipo no jugó a nada y el Osasuna no hizo más daño porque no concretó las ocasiones y el dominio, el gol de Señé solo fue un espejismo que no valió para nada y que camufla la realidad, que estamos a nada de irnos al abismo por mucho que Rubén o la prensa traten de vender humo.