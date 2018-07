Owusu pasa de la Cultural y se marcha al Salmantino

PABLO RIOJA | LEÓN

Lo tenía hecho con la Cultural para incorporarse cuanto antes al proyecto de Víctor Cea, pero el delantero Kwabena Owusu ha cambiado el Reino de León por un mejor contrato en el Salmantino. El ghanés gustaba en el club por su versatilidad —puede jugar como único atacante, como segundo punta o en ambas bandas actuando de extremo— y también por su juventud, acaba de cumplir 21 años y ocuparía plaza sub 23. El agente del jugador no ha aceptado la oferta culturalista y el atacante ya forma parte del conjunto castellano, rival directo de los leoneses en el grupo I de Segunda B.

«Sé de la calidad del equipo y por eso estoy muy contento. Mucha gente me había buscado pero he preferido venir aquí», dijo ayer el ex del Leganés durante su presentación oficial con los charros. Veloz y con buen regate, no destaca especialmente por su aspecto goleador, rindiendo a un mejor nivel en las bandas. Aún así la secretaría técnica de la Cultural le había atado en corto como refuerzo para la delantera, que ahora mismo componen Aridane Santana e Íker Guarrotxena. Ambos están cuajando buenos minutos en el inicio de la pretemporada, pero todo hace indicar que llegará un tercer punta para afrontar una temporada larga que arranca el próximo 26 de agosto y se extenderá hasta el 19 de mayo. Eso sin contar los playoff de ascenso a Segunda, que en su última ronda llegarán hasta el 30 de junio.

El que también se ha alejado del conjunto leonés es Marcos André. El ariete brasileño del Logroñés tampoco lograba llegar a un acuerdo económico con la Cultural, que hace días negó cualquier contacto con el jugador después de que desde el club riojano amenazaran incluso con emprender medidas legales si se demuestra que ha habido negociaciones entre ambas partes sin contar con ellos. La Cultural se desmarcó de la polémica mediante un comunicado en el cual señalaba que «en caso de estar interesados en un futbolista que pertenezca a la disciplina de otra entidad deportiva, lo haríamos preguntando a su club de origen». Lo cierto es que todo se rompió porque no estaban dispuestos a pagar la cláusula de 500.000 euros que exigía el Logroñés para dejarle en libertad.

El tercer nombre que ha sonado con fuerza estas semanas para reforzar la plantilla culturalista es el de Dioni Villalba, pero su fichaje tampoco ha fructificado. Era uno de los preferidos, aunque todo hace indicar que finalmente se irá a un equipo extranjero.