Pablo Villa, campeón de España de trail tras imponerse en la Transgrancanaria Advance

La Transgrancanaria Advance (Campeonato de España de Trail de la Real Federación Española de Atletismo) coronó ayer al corredor leonés Pablo Villa que después de un carrerón se convirtió en el nuevo campeón de España de esta especialidad. Villa dominó y desplazó a los grandes favoritos en esta exigente prueba de 64 kilómetros con algo más de 3.000 metros de desnivel positivos. Subidas y bajadas durísimas con el añadido del calor de las islas. "Estoy muy contento por este triunfo", dijo Pablo Villa a la conclusión de la prueba. "En los últimos 10 kilómetros, me he olvidado de todo y he ido a por todas. Sabía el ritmo que tenía que mantener y me he limitado a eso durante parte de la carrera. En los últimos 10 kilómetros, me he olvidado de todo y he tenido la suerte de llegar al primero", afirmó Villa, que era consciente de que llegaba en buena forma. El martes se hizo un test de esfuerzo en la Facultad de Ciencia de Actividad Física y del Deporte de León y su fisiólogo le confirmó que estaba en mejor forma que cuando ganó Ultra Pirineu.

Pablo Villa, ganador del Ultra Pirineu en 2017, entró primero en meta con un tiempo de 5h07:04. El portugués Helio Fumo fue segundo, mientras que el asturiano Juan José Somohano se aupó a la tercera plaza para completar el cajón.

"Sangre fría y cabeza. Pasan los años y voy siendo veterano en este mundillo. Sé que si te pasas de ritmo lo puedes pagar caro y es mejor guardar fuerzas para el final", analizó Villa.

Con este brillante triunfo el atleta del club La Bañeza se mete en el bolsillo el billete para el Mundial de esta especialidad que se celebrará este año en la localidad castellonense de Penyagolosa.