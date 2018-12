Paciencia limitada

S

eamos sinceros. La Cultural ha jugado al fútbol cuatro ratos en lo que va de temporada e incluso cada vez me inclino más por pensar —arrepentidos los quiere el Señor— que dejó de hacerlo el mismo día en que Rubén de la Barrera abandonó el Reino. Y de eso hace ya dos técnicos. A uno le prometieron el oro, el moro y una buena dosis de paciencia que duró exactamente seis días. A otro la tranquilidad de saberse inmune a los exabruptos que puedan sobrevolar las gradas si la cosa no se termina de enderezar. Bien sabe Aira que los próximos disparos apuntarán varias filas más arriba de su particular despacho a pie de campo. Allí se le vio activo el pasado sábado ante el San Sebastián de los Reyes, más que a Cea en las diecisiete vidas extra que se ganó a base de una rácana puesta en escena. La nueva Cultural, sin embargo, quiso correr como alma que lleva el diablo e incluso tuvo algún tic de esos que impuso el entrenador gallego. Pero poco más. Ahora me surge la duda de si todo esto se trata de una especie de filfa para agradar al nuevo dueño y señor del vestuario o quizá es que su libro de recetas sí incluye lo de esforzarse hasta desfallecer en el índice. O puede que alguien le estuviera haciendo la cama a su ex. Solo el nuevo año traerá la respuesta. Preocupa más la alarmante falta de gol del equipo en los momentos clave, un mal endémico que se extiende por el fútbol de manera proporcional a la categoría en la que militas.