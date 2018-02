El padre de dos de las víctimas intenta agredir al médico Larry Nassar

El juicio que todavía se sigue contra Larry Nassar, el exmédico de la Federación Estadounidense de Gimnasia, juzgado por agresión sexual contra jóvenes deportistas, ha sido interrumpido este viernes en Charlotte, Michigan, después de que el padre de dos de las víctimas intentara saltar sobre él en la audiencia.

JUST IN: Father of Larry Nassar victim charges at the disgraced former USA Gymnastics doctor in court. He was tackled and taken into police custody. https://t.co/O0pXTKVqV6 pic.twitter.com/hSOEHCLD2d