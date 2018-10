El Palacio muestra el camino

Sergio C. Anuncibay | León

La victoria del Abanca Ademar frente al Wisla Plock, el rival más fuerte del grupo, fortalece la moral de una plantilla que estaba tocada tras perder frente al Teucro en Liga. Los leoneses han acusado en este primer tramo de campeonato el carrusel de partidos al que se han visto abocados como consecuencia de su clasificación para la Champions. Llevan ya en las piernas nueve compromisos desde ese 9 de septiembre, cuando arrancó la temporada frente a Logroño en el Palacio.

De momento, ninguno de los cuatro equipos que ha visitado León ha conseguido los dos puntos. Solo los riojanos sacaron del pabellón un empate, mientras que Granollers, Dinamo de Bucarest y Wisla cayeron frente a la mejor versión del conjunto entrenado por Guijosa.

En cambio, las prestaciones del Abanca Ademar han bajado mucho cuando ha tenido que desplazarse. De hecho, a domicilio únicamente ha ganado al Anaitasuna y empatado con el Cocks en Europa. Mientras, perdió frente a Bidasoa, Teucro y Elverum.

Los propios jugadores y el técnico, poco dados a las excusas, sí han reconocido que el cansancio, sobre todo mental, les ha podido pasar factura en determinados partidos, donde fueron incapaces de acercarse si quiera a la versión que sí ofrecen en el Palacio. Además, esos esfuerzos han tenido también consecuencias en formas de lesiones.

Ante los polacos no estuvieron ni Juanín García, inédito esta campaña, ni Juanjo Fernández, que aún no sabe cuánto tiempo estará apartado de las pistas. Tampoco pudo entrar en la convocatoria David Fernández, que sufre un edema óseo que no le debería impedir vestirse de corto frente a Puente Genil el miércoles. A pesar de esas bajas, los leoneses arrinconaron a un rival que, a priori, es mucho más fuerte.

Ese triunfo mete de lleno al Ademar en la lucha por alcanzar la siguiente ronda del torneo continental. Están a un punto del líder, a falta de la última jornada de la primera vuelta, que llevará al conjunto leonés el próximo sábado hasta Suiza, donde espera el Wacker Thun, colista del grupo.

Después de este encuentro, la Liga de Campeones dará un respiro de prácticamente tres semanas, hasta el 3 de noviembre. Ese pequeño parón permitirá a Guijosa y al resto de la plantilla preparar durante toda la semana los compromisos domésticos.