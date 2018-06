Panamá y Túnez, despedida con el aliciente de la victoria

SANTIAGO APARICIO | SARANSK

Panamá y Túnez abordan en el Mordovia Arena de Saransk (20.00 horas, Be Mad), su despedida de Rusia 2018 en un duelo intrascendente para la configuración de los octavos de final y con el objetivo único de inaugurar su relación de puntos en la tabla. Tanto centroamericanos como tunecinos quedaron en evidencia en los duelos contra Inglaterra y Bélgica. Sin embargo, no es un asunto menor para Panamá el choque ante Túnez. Para el conjunto canalero, uno de los dos debutantes en un Mundial, el partido ante el conjunto norteafricano es la gran oportunidad para no abandonar Rusia de vacío. El conjunto de Bolillo Gómez pretende sumar sus primeros puntos mundialistas. Es un aliciente.