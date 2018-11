«Para el aficionado es un día muy especial»

álex estébanez | ponferrada

La presidenta de la Federación de Peñas de la Ponferradina, Carmen De la Puente, ya tiene ganas de derbi. La derrota del equipo berciano ayer en Salamanca no resta ni un ápice de sus ganas de que llegue el domingo para ponerse la camiseta blanquiazul e ir a animar a los suyos a El Toralín.

«Todos los aficionados viven ese día de manera especial», asegura, «pero en las peñas quizá un poco más, porque nos juntaremos todos para tomar unos vinos y comer antes del partido y luego, a las tres y media, iremos al estadio a recibir a los jugadores y darles ánimos. Sientes ese ansia de que llegue la hora del partido desde que te levantas».

Aunque en los últimos años los derbis han sido escasos debido a los escarceos de ambos equipos con el fútbol profesional, el espíritu de un Deportiva-Cultural no se pierde: «Siempre hay ganas de ganar a la Cultural», reconoce Carmen, que aún tiene presente el 1-3 del último partido entre ambos disputado en El Toralín: «Ese resultado nos dolió mucho porque veníamos de Segunda y era el primer partido en casa. Hay ganas de revancha siempre, ganemos o perdamos, pero después de aquello aún más. Este año de momento vamos mirándoles por el retrovisor, pero ya veremos lo que pasa en el campo».

Es precisamente ahí, en el terreno de juego, donde la presidenta quiere que se quede el derbi: «Tiene que ser un partido bonito, pero que la batalla se quede en el campo, fuera tiene que haber respeto entre las aficiones. Hemos recuperado el buen ambiente en El Toralín y eso es un plus para nuestros jugadores».

Recuerdos de otros derbis

A la hora de echar la vista más atrás, a Carmen la memoria se le va a su niñez y no puede olvidar un clásico de los derbis: «Son partidos muy emotivos por la rivalidad que ha habido siempre, como aquella pancarta de ‘la ciudad de Ponferrada saluda al pueblo de León’. Recuerdo ir a León con mi padre cuando era niña, aunque a veces por seguridad no entrábamos al partido y nos quedábamos paseando por Ordoño comiéndonos las uñas. Alguna vez que ganamos tuvimos que irnos rápido. El caso es que siempre he vivido estos partidos con ilusión».

Sin el referente

Para el partido del domingo, Carmen prefiere no aventurar un resultado: «No quiero ser gafe y prefiero reservarme. Hace dos años dije que íbamos a ganar bien y al final mira lo que pasó. Casi prefiero decir 0-1 para que el resultado sea positivo para nosotros», asegura entre risas.

Lo que sí tiene claro es que echará de menos en el campo a Yuri «como ‘o fenómeno’ que es, pero creo que tenemos suficientes jugadores para suplir sus goles y también un portero y una defensa excelentes para evitar todas las acometidas de la Cultural».