El partido no permite errores

Partido clave para las aspiraciones de salvación del equipo culturalista ante un filial sevillano, que cierra la tabla clasificatoria, y ante el único conjunto que ha logrado la victoria actuando como visitante. Esa fecha ya queda algo lejana, y es que no ganar fuera de casa se convierte en un lastre, que va pesando partido a partido, reflejándose en la clasificación, cuya igualdad necesita romperse por el más mínimo detalle, y este factor puede resultar determinante al final de la competición.

Volviendo al choque de hoy, la victoria es clave para continuar fuera de los puestos de descenso, y aumentar con una buena diferencia la distancia con uno de lo equipos de la zona peligrosa, e ir sumando para acercarse a los puntos necesarios para firmar la permanencia. Fácil no va a ser, y menos ante un conjunto joven que no tiene nada que perder, y que o suma en cada partido, o dice adiós a la categoría. Las necesidades son para los dos, aunque las urgencias para uno más que para otro.

Tras dejar un sabor de boca agridulce en la visita a Pamplona, donde la Cultural no trajo botín alguno, y una jornada más, los errores volvieron a condenar al equipo, y ya van... Y es que en esta categoría, esos descuidos y faltas de concentración se pagan muy caros, pasando una factura demasiado grande. Va siendo hora de aprender definitivamente que cualquier fallo tiene consecuencias, porque los pequeños detalles son los que deciden, llevándote a salir de situaciones comprometidas cuando se resuelven de forma favorable, o a encender todas las alarmas cuando el resultado es contrario. Llegados a esta altura de la temporada las oportunidades escasean y cuando se presentan no se deben dejar escapar, porque las repeticiones no existen.

La plantilla ha sufrido variaciones que tienen que dar un cambio a esas necesidades que hasta el momento han sido letales para el equipo. Las incorporaciones están ahí, y llegará alguna más, sólo queda demostrar en cada partido si esas soluciones han sido las acertadas.