Partido trampa antes del Elverum

pablo rioja | león

Después de encajar dos derrotas consecutivas —ante el Barcelona en Liga y frente al Wisla Plock en Champions— el Abanca Ademar retoma hoy la competición doméstica (Palacio de Deportes a las 20.45 horas) en un partido trampa donde recibe al colista, el Cangas, justo en la semana en la que se decidirá su futuro en Europa. Los de Rafa Guijosa tienen claro que su única prioridad ahora mismo es vencer a los gallegos para no complicarse su presencia en la Copa Asobal del mes de diciembre, otro de los objetivos prioritarios del club marista en este primer tercio de la temporada.

Los leoneses no quieren sorpresas ante un Cangas que, pese a su posición en la tabla, se lo está haciendo pasar mal a casi todos sus rivales, aunque más en su feudo que lejos de Pontevedra, donde pierden gran parte de su potencial. «Para mí no es un partido raro ni trampa, quedan cuatro finales que debemos ganar para asegurarnos la Copa Asobal», señala el técnico madrileño. «Hablamos de un equipo rocoso y fuerte atrás que sabe competir y basa su ataque, sobre todo, en buscar al pivote, que es el máximo goleador», destaca sobre su rival de esta tarde. El máximo responsable del vestuario marista pide a los suyos salir a la pista «cien por cien concentrados» y «respetando al contrario» en todo momento. «Cangas tiene calidad de sobra para vencernos. No me preocupa su puesto en la clasificación sino su gran potencial».

Sobre la situación del conjunto leonés, Guijosa recuerda que están a dos puntos del segundo clasificado y dentro de los cuatro puestos que dan acceso a la Asobal. «Podríamos haberlo hecho mejor sí, pero estamos viendo que los otros equipos también pinchan. Puede que nos falten dos puntos más, pero ya no podemos mirar atrás y habrá que sacarlos desde ahora», sentencia.

Rafa no quiere excusas. Solo vale sumar los dos puntos de hoy y después pensarán en la Champions. «Somos el Abanca Ademar y no me sirve decir que hay cansancio físico por la acumulación de partidos. Hay que tener máxima ilusión y nada más».

Por su parte, la plantilla que dirige Magí Serra no sabe lo que es cosechar un triunfo desde el pasado 13 de octubre, cuando doblegó por la mínima al Bidasoa Irún (20-19) en O Gatañal. Desde entonces encadena seis derrotas, cinco en la competición doméstica y otra en la Copa del Rey. El entrenador catalán sigue sin encontrar la solución al monumental problema ofensivo de su equipo, que acostumbra a superar varias pájaras en cada partido que acaban por allanar el camino a la victoria de su rival.