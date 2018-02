Partido trampa antes del Montpellier

PABLO RIOJA | LEÓN

El Abanca Ademar retoma hoy la pelea por alzarse con la segunda plaza de la Asobal —a las 20.45 horas en el Palacio de Deportes— ante un MMT Seguros Zamora que llega a la capital sin presiones y con la firme intención de aprovechar el desgaste de los de Rafa Guijosa en los últimos siete días, donde se han medido al Barcelona en liga y al Montpellier en Champions cosechando sendas derrotas. El técnico madrileño advierte de que el choque de hoy no se parecerá en nada al de la primera vuelta, que acabó 20-35 a favor de los leoneses. «Nosotros allí hicimos un grandísimo partido ante un rival que acababa de ascender. Una de las claves fue nuestra buena defensa y los contragolpes. Tuvimos la suerte de tener un encuentro cómodo, pero ni mucho menos será así esta vez. Ahora ya saben a lo que juegan, están muy bien entrenados y vienen de abajo, con lo cual todo lo que están haciendo a pasos agigantados es crecer». El de Alcalá de Henares recuerda que los zamoranos «han sido capaces de ganar a rivales que nosotros no hemos podido y les respetamos tanto como al líder de la competición».

Un partido trampa que no llega en el mejor momento físico de los ademaristas, lastrados por las lesiones de Mario López —con problemas en los isquiotibiales— Juanín García, que padece una sobrecarga, Gonzalo, inmerso en medio de un proceso vírico y Juanjo Fernández, que estará de baja al menos durante los dos próximos meses. Ninguno de ellos será de la partida, pero para Guijosa no hay excusas y quien salga tendrá que rendir al cien por cien. «El resto de jugadores están cansados pero este partido es vital —más que el del sábado ante Montpellier— de cara a nuestra aspiraciones de lograr la segunda plaza». El líder de la plantilla marista insiste en que el equipo no puede perder puntos en casa. «Se trata de un choque peligroso y hay que aprender de los errores que cometimos con otros rivales en la primera vuelta. Todos los jugadores tienen que dar un paso adelante».

Variantes tácticas

Una opción que ya ha servido en otras ocasiones es la de colocar a Álex Costoya para evitar los cambios defensa-ataque, con la aportación del pivote Diego Piñeiro. Otra consistiría en la variación del sistema defensivo a un 5-1 con el propio Piñeiro como avanzado o el extremo Jaime Fernández.

El Zamora ha mejorado sus números y su juego a medida que ha ido avanzando la temporada y aterriza en León con la moral por las nubes tras su triunfo agónico frente a un rival directo como Puente Genil. «Nos enfrentamos a un equipo con jugadores de mucha calidad y con recursos que su entrenador sabe exprimir al máximo. Quizá no tienen un gran potencial de lanzamiento exterior alto pero sin embargo juegan muy bien las fijaciones y penetraciones, dos aspectos ofensivos que resultan complicadas de defender», asegura Guijosa. La derrota de la semana pasada ante el Barcelona, unida a la victoria del Guadalajara —que se hizo con el segundo puesto de la clasificación— obliga al Abanca Ademar a sumar los dos puntos si no quiere descolgarse de su particular pelea por el subcampeonato.