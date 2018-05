Un paso clave hacia la permanencia

PABLO RIOJA | LEÓN

Una victoria de la Cultural ante el Alcorcón en el encuentro que hoy abre la 38ª jornada de Liga —a las 21.00 horas, por la Liga 123— dejaría a los leoneses con pie y medio en Segunda División de cara a la próxima temporada. Tres puntos de oro ante un rival directo con quien empata casi a todo (10 victorias, 13 empates y 14 derrotas) que colocarían a los de Rubén de la Barrera con 46 puntos a falta de cuatro jornadas para el final. Dos equipos huyendo de los puestos de descenso que sin embargo no llegan al choque en el mismo momento de forma.

Mientras que los culturalistas acaban de igualar su mejor racha de resultados —con tres victorias y un empate en los últimos cuatro partidos—, los madrileños sólo han sido capaces de sumar dos de los últimos doce puntos, lo que les ha metido de lleno en la lucha por salvar la categoría. Ambos conjuntos sabes que quien logre llevarse el gato al agua podrá respirar tranquilo. Por eso, el técnico de la Cultural recalca que más que nunca es «capital» asestarles el primer golpe adelantándose en el marcador ante una defensa férrea que no será fácil de batir. Acompañando a los suyos en el Estadio Santo Domingo estarán 200 incondicionales de la Cultural que en pocas horas agotaron las entradas que el Alcorcón puso a disposición del club leonés esta semana. De hecho, la directiva del equipo madrileño publicó ayer un comunicado donde advertía que no habrá entradas a la venta en taquilla para los aficionados culturalistas. «Rogamos a los visitantes que no viajen en vano».

Sea como fuere, el aliento de la afición leonesa volverá a ser vital esta noche como lo viene siendo en el Reino de León durante todo el año para que la Cultural prolongue la dinámica positiva que inició ante el Barcelona B hace un mes. Desde entonces, la confianza en sus posibilidades ha hecho que la plantilla haya olvidado viejas rencillas para remar en la misma dirección. «Quiero hombres y no nombres», anunció Rubén de la Barrera cuando peor pintaba la salud del equipo —sumido en los puestos de descenso— y desde entonces muchos de los menos habituales (Bastos, Antonio Martínez o Ángel García, entre otros) se han convertido en fijos en las alineaciones del gallego.

El de La Coruña se muestra ambicioso y anuncia que el objetivo es ganar los cinco partidos que restan hasta que termine la temporada. El primero de ellos será hoy ante un Alcorcón que llega con bajas sensibles, sobre todo la de su goleador Jonathan Pereira, pero que aún así tratará de volver a la senda de la victoria.