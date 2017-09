Con paso firme en la liga

Bidasoa 26 Abanca Ademar 30 El equipo leonés saca todo su oficio para dominar al Bidasoa, mantener su racha victoriosa en la Asobal y colocarse colíder junto al Barça

txomin landaburu | irún

Tres de tres. El Abanca Ademar asaltó ayer una cancha mítica de la Liga Asobal como es Artaleku para sumar su tercera victoria consecutiva (26-30) ante el Bidasoa de Jacobo Cuétara al que dominó de principio a fin. Sin embargo el resultado puede inducir a engaño. No fue un paseo militar para los hombres de Rafa Guijosa. Artaleku es sinónimo de sufrimiento para cualquier visitante y ayer no fue una excepción. Los hombres de Rafa Guijosa tuvieron, no obstante, que sufrir de lo lindo para doblegar a un Bidasoa Irún que nunca le puso las cosas fáciles al conjunto leonés. La actuación individual de Nacho Biosca en portería y un ataque coral, con los goles muy repartidos, permitieron a los ademaristas mantener su paso firme en la liga.

Con el aval de haber ganado los dos compromisos ligueros y las ganas de olvidar la derrota europea saltaron los ademaristas al siempre repleto Artaleku. No pudieron arrancar mejor los de Rafa Guijosa. Serios en defensa y efectivos en ataque, pronto obligaron a Jacobo Cuétara -viejo conocido de la afición leonesa- a mirar a la mesa de anotación para solicitar un tempranero tiempo muerto (1-3). Álex Costoya armaba el brazo desde la larga distancia para colocar el 1-4, gol que hizo resurgir a los fronterizos que se acercaron hasta el 3-4 con un gol de Jon Azkue. Sólo el central vasco lograba encontrar con facilidad un hueco en la bien armada defensa leonesa. Nacho Biosca se mostraba seguro en portería y eso permitió a Ademar volver abrir una pequeña brecha con un parcial de 0-2. Diego Piñeiro no falló en dos manos a manos con el gallego Xoan Ledo para empezar a encarrilar el encuentro. A partir de ese momento, los de Rafa Guijosa demostraron el porqué de su buen inicio liguero y de que vuelven a ser un equipo muy a tener en cuenta en esta Asobal. Los ademaristas supieron sacar tajada de la superioridad tras la exclusión de Mikel Redondo -uno de los especialistas defensivos de los irundarras- para marcharse en el electrónico. Nacho Biosca hacía su trabajo bajo palos, Juanín, Vieyra y Pesic, al contragolpe, obligaban de nuevo a Jacobo Cuétara a parar el partido. Ademar de León establecía una máxima de seis goles tras la diana del pivote serbio (4-10).

La arenga del míster de Bidasora Irún surtió efecto y los guipuzcoanos engancharon un 3-1 que tuvo efecto rebote en el banquillo de Guijosa, que fue el que detuvo el partido para evitar que los vascos se acercaran más en el marcador (7-11). Sin embargo, el cuadro fronterizo, de la muñeca del extremo derecho Odriozola, puso el 11-14 con el que se alcanzó el tiempo de asueto en Artaleku.

Intercambio de golpes para iniciar el segundo tiempo. Diego Piñeiro mantenía su efectividad cara a puerta, con un 6/8 que ponía el 11-15 en el luminoso. Bidasoa replicaba con un Odriozola que seguía fino tras el paso por vestuarios. El duelo ganaba en emoción y ninguno de los dos daba su brazo a torcer, básicamente porque los porteros se mostraban segurísimos en sus respectivos arcos. Tanto Ledo como Nacho Biosca eran sendos cerrojos. Con 17-20 y tras encajar un lanzamiento de siete metros por parte de Odriozola, Guijosa pedía tiempo muerto. A pesar de que Bidasoa no hincaba la rodilla, Ademar no veía peligrar su colchón de tres-cuatro goles. Y así fue hasta el final. Ni la exclusión de Mario López en la recta final de la contienda afectó a los ademaristas. Rodrigo Pérez Arce tomó el relevo anotador hasta el bocinazo final para que Abanca Ademar rubricara su tres de tres en este inmaculado inicio liguero (26-30).

Ahora, toca un breve descanso y a pensar ya en la competición europea que llega el domingo con el Kadetten suizo.