Paso a octavos

l partido ante Marruecos de esta tarde —a partir de las 20.00 horas— servirá para el cierre de la fase de este grupo B y ver sí España avanza a octavos y cuál es el la posición a ocupar. Tras deshacerse con mucho sufrimiento de Irán, el partido de hoy ante los vecinos africanos, a pesar de estos no tener opciones, no será fácil, lo comprobó Portugal, y está siendo la tónica general de este Mundial. Y es que los partidos cómodos en estos campeonatos ya no se dan, y cualquier selección planta cara, con sus fórmulas y hábitos para contrarrestar al rival, con independencia de la su clasificación en el ránking y de su potencial. Por eso se necesita la máxima exigencia para derrotar a Marruecos y pasar a la siguiente ronda.

Es la hora de demostrar la categoría deportiva de todo el bloque de la selección española, donde se debe refrendar la valía y el talento que los jugadores tienen en los clubes españoles como potencias futbolísticas que son, ganando las competiciones europeas, como es el caso de los futbolistas del Real Madrid y del Atlético, que este mismo año han conquistado la Champions o los del Barcelona, también acostumbrados a ganarlo casi todo. Corregir los errores mostrados en los dos envites anteriores, volviendo a derrochar fortaleza defensiva, control del tiempo del partido, teniendo el balón y utilizando movimientos rápidos que desborden para romper a los contrarios, son cualidades de esta selección, solo queda ponerlas en práctica para volver a coger confianza e ilusionar a una afición de un país, que bastante está pasando en los últimos tiempos.

Hoy ante Marruecos es necesario que los de Fernando Hierro muestren una buena imagen, pero jugando con el resultado, que es lo que cuenta. Los medios se tienen, el ambiente es el adecuado, las condiciones lo aconsejan y la calidad está fuera de toda duda, por eso se tiene que hablar en el campo y así muchas bocas se cerrarán en toda España, que hay mucho descerebrado sin título. La victoria espera.