«Patrik es un primera línea mundial»

PABLO RIOJA | LEÓN

Lo había advertido antes de comenzar la temporada y el tiempo ha terminado por darle la razón. «Si queremos estar al máximo nivel en dos competiciones como son la Liga y la Champions o renuncias a objetivos o das un paso adelante», señala Rafa Guijosa para justificar la llegada de Patrik Ligetvári. Más si cabe tras la lesión de Juanjo Fernández, cuyo alcance no se conocerá hasta la próxima semana. Antes de que el lateral izquierdo volviese a tener problemas en su hombro el Abanca Ademar «ya iba justo» pero sin una pieza tan importante como es la del manchego no quedaba otra que mover ficha.

Una operación ‘cocinada’ en la sombra donde el club leonés ha tenido que moverse «de forma hábil» para no echarla a perder, como confirmó ayer el entrenador del conjunto marista. «Si Juanjo no se hubiera lesionado la llegada de Patrik no se habría acelerado tanto. Pero el equipo en defensa no estaba dando el nivel adecuado y esta pieza es una primera línea mundial en esa posición. No había duda. Era un jugador que su anterior técnico no pensaba soltar, pero al darse la situación de su salida del Veszprém dimos ese paso adelante», confirma el dirigente madrileño.

«Hay muchos equipos europeos que se están moviendo ahora mismo. El Veszprém tenía seis laterales izquierdos y además cesan a su entrenador». Y es que Guijosa confiesa que de no haberse dado esa realidad, hubiera sido «casi imposible» el incorporar un nuevo jugador. El máximo responsable del vestuario ademarista recalca que Ligetvári «está loco» por sumarse cuanto antes al Abanca Ademar. «Si todo va bien estará en León este fin de semana para comenzar los entrenamientos el próximo lunes».

Que el Ademar esté en Liga de Campeones y sea uno de los ‘gallitos’ de la Asobal resultó definitivo para que la directiva del conjunto húngaro se decantase porque su joven promesa llegue en calidad de cedido hasta final de temporada. «Los mentores de este chaval creen que aquí puede jugar muchos minutos importantes. Les convencimos de que somos un proyecto atractivo».

El lateral izquierdo es una roca a nivel defensivo y tiene mucho que decir en ataque. «Ofensivamente es un chaval de 22 años, está por hacer, pero es un jugador valiente, que tiene un potencial de lanzamiento impresionante. Hay que darle tiempo».