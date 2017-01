Pau Gasol logra el partido perfecto

Tiene 36 años. Ya no es lo que era. No es tan fuerte, ni tan ágil como antaño, pero sigue siendo Pau. Esta jornada, el pívot de Sant Boi ha conseguido terminar con un 100% en tiros de campo. No ha fallado en ninguno de sus intentos y ha terminado el encuentro con un 9/9, superando el 8/8 que consiguió Tim Duncan y posicionándose tercero en el ránquing particular de los Spurs -Oberto 11/11 en 2006 y Lemp 10/10 en 1986-.

Pau terminó con 22 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias descansando los últimos 15 minutos del choque. Junto con Kawhi Leonard, como siempre impresionante con 31 puntos, destrozaron a los Lakers, que se fueron del AT&T Center de San Antonio con un 134-94 a sus espaldas. Los angelinos no opusieron demasiada resistencia y se vieron superados en todos los aspectos posibles del juego. Solo Julius Randle dio un poco de sí anotando 22 puntos, seis rebotes y cinco asistencias para los visitantes.

Los Angeles Lakers empezaron la temporada dando síntomas de mejoría y depositando esperanzas a sus aficionados. Un grupo joven, ambicioso, que parecía incluso capaz de acercarse a los 'play-offs'. Tras ese esperanzador inicio, los de púrpura y oro han caído en picado y ya están a la altura en la clasificación de los Wolves. Por su parte,Gasol y los suyos siguen segundos en el Oeste, tres victorias por detrás de los Warriors.

CAMINO DE LAS 70 VICTORIAS

Los Golden State Warriors acabaron con los Detroit Pistons (127-107) tras una primera parte muy igualada, en la cual se alternaron infinitas veces en el marcador, para situarse con 34 victorias en la tabla. A este ritmo, el récord final de la franquicia sería de 70-12, muy cerca del 73-9 que establecieron la temporada pasada, marca histórica de la competición.

Un parcial de 41-19 en el tercer periodo fue lo último que vivieron los Pistons antes de verse sepultados por la poderosa ofensiva de los californianos. Curry terminó con 19 puntos y Klay Thompson aportó 23. Kevin Durant fue el mejor de los de la Bahía con 25 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias.