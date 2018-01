Pau Gasol y los Spurs se exhiben ante Marc en Memphis

Nuevo duelo entre los hermanos Pau y Marc Gasol, con saldo favorable para el mayor, que se erigió en el jugador líder y más completo de los San Antonio Spurs en el partido que ganaron de visitantes por paliza de 85-108 ante los Memphis Grizzlies.

El mayor de los hermanos Gasol volvió al FedExForum, donde una vez más brilló de manera especial al quedarse a las puertas de un 'triple-doble' que le permitió ser el líder de los Spurs con una aportación de 14 puntos, 15 rebotes y nueve asistencias.

