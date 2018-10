Un pellizco por Arrizabalaga

Buenas noticias para la SD Ponferradina. A su buen momento deportivo se le une la entrada en sus arcas de 191.000 euros. Es el dinero que percibe por los derechos de formación de Kepa Arrizabalaga. Su traspaso al Chelsea por parte del Athletic Club este verano beneficia de soslayo al club berciano.

Arrizabalaga, portero más caro de la Historia, le costó al conjunto londinense 80 millones, que era el precio de su cláusula de rescisión. Llegó en enero del 2015 a la Deportiva tras la insistencia de Manolo Díaz. La influencia del madrileño y de Carlos Lasheras fueron determinantes para conseguir la cesión, que duró media temporada. La siguiente temporada jugó a préstamo en el Real Valladolid, que ingresará 400.000 euros.

Por otro lado y centrados en la actualidad del primer equipo, Yacouba Diori ya entrena con normalidad y podría tener la opción de entrar en la lista de convocados este domingo.

Anima a la afición

No es Jon Pérez Bolo un hombre que escriba mucho en Twitter, pero en las últimas horas lo ha hecho para pedirle a la hinchada que acuda el domingo al estadio a apoyar al equipo. Consciente de que la gente no está muy acostumbrada en Ponferrada a ir al fútbol a las once de la mañana, el técnico intenta poner su granito de arena: «Este domingo tenemos otro partido importante, tenemos un horario un poco diferente, pero no tenemos duda de que la afición un día más nos apoyará a muerte. Todos juntos, adelante y arriba».

En todos los partidos que ha disputado la Deportiva se ha superado la afluencia de seguidores con respecto al último, incluyendo el inicial de la Liga con respecto al duelo ante el Toledo de la pasada campaña, que fue la anterior comparecencia en partido oficial en casa. 4.646 espectadores fue la entrada oficial del último duelo ante el Rápido de Bouzas.