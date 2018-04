La Peña se despide con derrota

Á.O. | MADRID

Punto y final de la temporada para el Fútbol Peña de León de la peor forma posible, encajando otra goleada, esta vez frente al Getafe, con un 6-1. El dominio azulón fue total durante todo el encuentro y se fue al descanso ganado por 1-0 tras el gol de Riki. La segunda parte fue un monólogo getafense que en diez minutos conseguiría marcarle cuatro goles a los leoneses. Cruz de maravillosa falta directa anotó el tanto del honor leonés y Segura cerraba el definitivo 6-1. A partir de ahora, toca pensar en planificar la temporada que viene y volverá poner a León en la máxima categoría del fútbol juvenil nacional.

Con todo el pescado vendido y sabedores de que iban a ser últimos definitivamente, el Fútbol Peña de León cerraba con su partido la fase regular de fútbol juvenil frente al Getafe. Los de Enrique Bayón sólo tenían por delante 90 minutos para dejar la mejor impresión posible de cara a la temporada que viene, donde se volverán a ver las caras con equipos de la región en busca del ascenso. Para el encuentro, el técnico del conjunto leonés convocó a varios jugadores del juvenil B para verles y darles así minutos.

El encuentro comenzó con el Peña dominador y con Marcos Arias disparando en el minuto 3 a las manos del meta Tony. Marcos Arias era el referente ofensivo leonés ya que constantemente le buscaban con balones en largo. En el 11, Edu robaba el balón a Adrián y lo aprovechaba Cruz para disparar cruzado fuera. Era el León el que apretaba pero en la primera ocasión, el Getafe no perdonaría. Riki controlaba un pase en profundidad de Tavares y con calma batía a Marcos. Sería el principio del fin leonés ya que con el marcador en contra, los getafenses fueron los dueños del esférico. Héctor por su banda creaba peligro una y otra vez y sus centros no eran aprovechados por Gabri y Segura que remataban alto. También tuvo que aparecer un par de veces el cadete leonés Marcos para despejar un par de disparos de Segura. Con el 1-0 se marcharon a vestuarios.

Ya en la segunda parte, con lluvia y viento, el Getafe siguió golpeando la defensa leonesa y en diez minutos se la llevó por delante. En el 54 Miguel controlaba un pase al hueco y no fallaba en el mano a mano con el portero visitante. A los tres minutos, fallo grave de despeje de Del Potro y Mario sin marcaje conseguía el tercero. También sin oposición conseguía en el segundo palo Héctor el 4-0 poco después. Parecía no cansarse el Getafe de marcar ya que el 5-0 lo lograba en el 62 Mario tras control dentro del área.